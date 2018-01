¡"La mujer borracha" lo hizo de nuevo! Martina Cañas nos cuenta detalles de su último libro

Varias botellas de destilados, cervezas, licores, vinos, poca bebida y harto hielo. "¿Quiere vaso? Con ella habla", diría la protagonista de Relatos de una mujer borracha, sentada junto a una barra, acompañada de un par de amigas que quieren pasarlo bien.

Ese es el escenario en el que se desenvuelve Martina Cañas Morales, el nombre ficticio de la mente detrás de la página de Facebook, con casi 800 mil seguidores y autora de los libros Relatos de una mujer borracha 1 y 2.

Hace unas tres semanas Martina Cañas, volvió a las pistas con su humor ácido y fue para dar a conocer su último libro, La coctelera de la mujer borracha, una guía (o biblia, si se quiere) en la que traspasa todo su conocimiento sobre tragos.

Se trata de un manual interactivo que contiene recetas de tragos clásicos como el Tequila Sunrise, o la Piña Colada, otros de su autoría como el Profesor Rossa o la Olguita Marina, inspirados en personajes de la cultura pop chilena.

Cada receta está acompañada de un breve relato de las aventuras de Martina, amores y desamores, además de sus recomendaciones sobre estos vituperios, que probablemente sacarán más de una carcajada porque ¿a quién no le ha pasado?.

Hablamos con ella, de las preparaciones etílicas para esta temporada, de sus experiencias y de su trayectoria como catadora de gran nivel.

Luego del éxito de Relatos de una mujer borracha 1 y 2, ¿por qué todavía vives en el anonimato?

Porque ser mujer y ser buena pa’ empinar el codo es algo que todavía es mal visto por muchas personas, por ejemplo, el retrógrado de mi jefe, se llega a enterar, sobre azul. Por otro lado, me gusta ser de las que pasan piola, soy de las prefieren quedarse callás porque así acechamos más fácil, no me gusta la fama.

Entre los cócteles que propone el libro hay algunos clásicos, pero también otros de tu autoría ¿cómo te inspiraste?

Me armé un laboratorio como el de Pinky y Cerebro, partí muy mal, onda ¿cómo quedará el mango sour con un poco de cloro, jugo de melón calameño y sésamo tostado? ¿y si probamos el vino tinto con caldo maggi de longaniza, agua destilada, sal, merquén y polvos de hornear? Y así, entre prueba y prueba, entre gastroenteritis y gastroenteritis, salió humo blanco y armé un par de copetes.

Uno de los capítulos se refiere a “los tragos de mina”, ¿cuál es tu criterio para determinar que un trago es de mujer y otros no?

Es un sarcasmo bienvenido acuñado por algunos hombres que se creen súper machos pero sienten que van a cuestionar su sexualidad si los ven tomando traguitos dulces de color rosado en copa de Martini. Es bienvenido, porque ellos se lo pierden, más para nosotras, menos para ellos. Debemos usar algunos sarcasmos a nuestro favor.

Sabemos que eres fanática de la piscola, pero de repente cualquier cosa es bienvenida. ¿Has probado todos los tragos que mencionas? ¿Cuáles son los mejores y cuáles los peores?

La Piscola más que un sentimiento, es una pasión que se lleva dentro que se lleva dentro del corazón, tampoco es un copete, es un momento, está a otro level así que solo compite consigo misma y se supera siempre.

Y si po’, si los he probado, mi favorito probablemente es el melón con vino y el peor –y aquí me van a matar–, es el Aperol, me carga, lo encuentro demasiado sobrevalorado, copete pa’ la foto.

Con qué tragos has tenido la peor experiencia, ¿podrías mencionar alguna de tus tantas anécdotas?

Con el Absenta, mala experiencia, se me cruzó el cable rojo con el amarillo y el negro con el blanco, se me desparramaron todos los enanos y no volvieron hasta el otro día, esa noche tuve un trastorno ansioso, depresivo, euforia y demencia, se me juntaron todos los delirios, llamé a todos mis exs con cobro revertido. Por suerte, mi amiga, la Sor María, siempre al pie del cañón, me orientó no con muy bonitas palabras que me fuera a laar y me mandó a acostar.

Esta guía resulta ser muy práctica para todo momento, considerando que estamos en verano ¿Qué cócteles crees que son los infaltables para esta temporada?

Todos excepto el navegado. Muy verano es el Mojito; Mojito clásico, berries, sandía, frutos rojos, naranjos, celeste, burdeos, y verde, amarillo y rojo, apagamos tele, buenas noches.

En este nuevo libro aparecen otros personajes que te acompañaron tus aventuras, ¿volveremos a saber de la María, por ejemplo?

En este libro/manual, aparecen otros personajes pero el protagonista siempre será el buen combinao. Harta gente me pregunta por la María y si po’ aparece, es más, empezó a escribir su versión de alguna de mis historias, se desubicó. Me pide que le haga gancho con la editorial y la estoy pensando, en volá Sancho Panza siempre debió contar su versión de los hechos.

