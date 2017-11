Michelle Carvalho cuenta cómo recuperó su figura y volvió a su peso Después de mucho tiempo la brasileña se siente cómoda con su cuerpo.

La brasileña lleva bastante tiempo lidiando con cambios de peso y ella misma lo ha asumido en reiteradas oportunidades. Sin embargo, los kilos demás que había ganado, no la tenían el todo contenta.

Aunque reconoce que quizo bajar de peso por su salud y no necesariamente por algo estético, la modelo está feliz con su nueva figura.

Tal como contó en su cuenta de Instagram, Michelle se sometió a una dieta más equilibrada y volvió a hacer ejercicio físico. "Encontré mi equilibrio mental y corporal y de salud", escribió.

"Que quede claro que me deshinche claramente porque llevo un estilo de vida más sano y empecé hacer deporte nunca busque ayuda por algo estético y si por problemas de salud cómo tiroides, diabetes, colesterol etc.", agregó.

Y dijo que su intención no era seguir perdiendo peso. "Estoy con 70 kilos y me siento bien y no quiero bajar más y si mantenerme y seguir disfrutado y ser feliz por eso es importante un equilibrio en la vida".