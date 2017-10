Kika Silva es víctima de amenazas por filtración de fotos y videos íntimos

De vez en cuando, una famosa es víctima de la filtración de fotos íntimas por parte de hackers o acosadores. Esta vez, fue el turno de Kika Silva, quien ha estado lidiando con un sujeto que dice tener material donde aparece.

Y aunque no se trataría de imágenes de contenido erótico o desnudos, como ha ocurrido en otras oportunidades, igualmente son de carácter privado.

La reina del Festival de Viña, ha estado recibiendo mensajes de un acosador, que asegura que la joven mantiene una relación secreta con el actor Álvaro Gómez, con quien se le vinculó tiempo atrás.

Sobre eso, un anónimo en redes sociales estuvo increpándola para que asumiera el romance con el siguiente mensaje:

Pero la joven no se quedó callada ante la amenaza y respondió en la misma red social. "Si sigues siendo tan psico te voy a denunciar al cyber crimen de la PDI. Nunca me meto en estas cosas pero se te está pasando la mano y que te metas con mis cercanos no lo permito", escribió.