La emotiva carta de Javiera Suárez "agradeciendo" al cáncer que todos deberíamos leer

Javiera Suárez ha enfrentado una de las enfermedades más difíciles que puede afectar a una persona, y pese que el diagnostico inicial no fue bueno, la periodista ha ido ganando cada una de las batallas que el cáncer le ha puesto.

En ese "ganar", la joven conductora de televisión, decidió escribir en su cuenta de Instagram una potente reflexión sobre todo lo que el cáncer le ha dado, más allá de lo malo.

En el contexto del mes del cáncer de mama, la periodista escribió el siguiente relato que ya acumula más de 30 mil "me gusta".

"En este mes del cáncer…

Gracias cáncer por enseñarme a vivir día a día.

Gracias cáncer porque no doy ni un día de mi vida por garantizado.

Gracias cáncer por enseñarme lo importante del Ahora.

Gracias cáncer porque hoy me siento mucho más cerca de Dios y de la Virgen.

Gracias cáncer porque me ayudaste a sanar heridas.

Gracias cáncer porque hoy me quiero y acepto mucho más que antes.

Gracias cáncer por mostrarme el amor verdadero.

Gracias cáncer por acercarme aún más a mi familia y amigos.

Gracias cáncer por hacer que cientos de personas diariamente me llenen con sus oraciones y lindas palabras.

Gracias cáncer porque, aunque preferiría no tenerte, día a día me enseñas algo bueno.

Gracias cáncer por sacar mi mejor versión.

Feliz, sí feliz mes del cáncer a cada uno de los que hacen que esta enfermedad merezca la pena. Y a todos los que nos acompañan para lograrlo.

Dios los bendiga"