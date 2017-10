Camila Stuardo muestra una foto de su cuerpo post parto "sin censura" A 10 días de ser mamá por segunda vez, la modelo mostró cómo cambió su cuerpo.

Oriunda de Temuco, la ex Miss Chile de 28 años es además relacionadora pública, mamá, y fanática de las redes sociales, sobre todo de Instagram, donde dejó plasmada toda la evolución de su último embarazo, "sin censura", como le llamó al proceso.

Para mostrar los cambios que produce el embarazo en el cuerpo de una mujer, fue que la modelo quizo retratar en varias imágenes el proceso de ser madre. Ahora, una última fotografía, a 10 días de haber sido mamá de su segunda hija, demuestra cómo ha ido lentamente recuperando su figura.

Además, la joven madre reflexionó junto a la foto del "antes y el después", sobre esta etapa y cómo la vivió. "Ya son 10 días que llego mi segunda hija y está es mi Experiencia sin censura: Es increíble cómo todo lo he vivido más tranquila, con más disfrute desde el minuto uno, es que la experiencia calma y te permite vivir todo más en paz", detalló.

También contó detalles del parto y la recuperación. "Mi parto luego de 8 hrs de inducción, logramos el parto natural, normal, vaginal.. como quiera llamarlo. Y tal como había leído, en los segundos partos es más probable que no necesites episiotomia (corte quirúrgico para evitar desgarros), no tuve puntos por ende, en menos de 12 horas yo estaba lista para salir a bailar.

"Bueno mis 9 meses siempre compartí mis cambios físicos sin miedo, no me iba a poner ropa para tratar de verme mejor, lo que me importa es que sea lo más real posible. Soy mami de 2 princesas 😍😍💕 aún no me la creo! Muero de felicidad y amor. #postpartum", escribió.