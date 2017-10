Ajo y vinagre: el secreto de Antonella Ríos para iniciar su día La actriz y comunicadora trabaja hace 5 años en radio Romántica y es parte del elenco de la comedia “Modelos para armar”.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Mujer, apasionada, empoderada, hiperactiva…, y antisocial (sonríe) (58 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Voy donde mi hijo grande, lo visto para que vaya al colegio, vuelvo, le toco el pañal a mi guagua para ver cómo está… Ahí comienza mi día.

¿Qué desayunas normalmente?

Siempre, todas las mañanas, como 2 ajos negros y un sorbo de vinagre de manzana orgánico para preparar mi estómago para el resto del día. Luego unas tostadas con mermelada con tagatosa y un café cortado con aceite de coco y Stevia. Eventualmente me hago un huevito también.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Proteínas. Carne, pollo, pescado, huevos. Si no, siento que no me estoy alimentando.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Hace aproximadamente 2 meses no como azúcar ni tampoco trigo.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Todos los días voy al gimnasio, o por lo menos 4 veces a la semana. Hago diferentes ejercicios para tonificar con pesas localizadas para cada músculo, trabajando por zona.

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Lo que encuentro más bonito son mis piernas. Y estoy trabajando para sacar poto, ¡porque alguien me lo robó en algún momento y ahora estoy como lagartija tratando que me salga de nuevo cola…!

Tu mejor secreto anticelulitis:

Tengo una muy buena calidad de piel, esa es una característica que también puede ser un atributo… Tengo la celulitis normal que puede tener una mujer de 43 años, pero nunca ha sido tema para mí. Ni tampoco estrías cuando estuve embarazada.

¿Qué te produce realmente placer?

Comer chocolate, cosas ricas y además, sanas. Los ñoquis me encantan. Eso en términos culinarios. Placer me produce estar con mis hijos en la casa en la cama, ver tele con ellos, ir al parque, verlos jugar.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Marcarme las cejas. Me gusta tenerlas bien intensas, me hice microblading que ayudó muchísimo a perfilarlas y definirlas, pero igual me gusta pintármelas para potenciarlas más.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

Uso una base dermatológica que me tapa las imperfecciones, que además tiene factor solar y no es gruesa, entonces no ando “súper maquillada”.

¿Tu mayor arma de seducción?

Creo que mi escote, pero no por las pechugas sino por mi plexo; tengo marcadas las clavículas.

Peor error estético que has cometido:

Hay veces que me he puesto mucho Bótox y siento que quedo demasiado tiesa, entonces lo he compensado con láser.

Tendencia o moda del momento que te carga:

Soy fan de la ropa básica, complementarla con accesorios, sin mucho estampado, vuelo ni aplicación.