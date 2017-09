Tutú Vidaurre, la actriz revelación en “Soltera Otra Vez 3” comparte sus tips de belleza María Jesús Vidaurre es modelo, actriz en formación, #CatFriends y pronto la veremos en “Soltera Otra Vez 3” y la película “Harem”, de Leo Mandel.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Sensible, me gusta la naturaleza y los animales; no me interesa el glamour, pasar tiempo con los que quiero, bailar y reír mucho (128 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Tomar desayuno.

¿Y qué desayunas normalmente?

Té y pan con huevo.

Alimento imprescindible en tu dieta:

El huevo, porque es mi principal fuente de proteína.

I found Rêverie @rafaeloroasenda @elitemodel_chile Www.stampamagazine.cl @stampamagazine Una publicación compartida de tutu vidaurre 🌸 (@tutuvidaurre) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 2:51 PDT

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Erradiqué por completo las carnes de animales, no por cuidar la línea sino que porque me da pena.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Hago Muay Thai en Raak, 3 veces a la semana, y 1 o 2 voy a bailar en la academia de Malú Pérez.

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Mi atributo creo que es mi guata, porque no engorda tan fácilmente. Y mi mayor complejo mis piernas, ¡porque tienen harta carne!

Tu mejor secreto anticelulitis:

¡La que lo tenga que me avise!

¿Qué te produce realmente placer?

Un brownie calentito con helado de vainilla al lado…, mmmm…, qué rico.

Lo que no pueden faltar en tu cartera es:

Un bálsamo labial, nada peor que tener los labios secos.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Encresparme las pestañas.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

Crema después de la ducha, pan de cada día.

¿Tu mayor arma de seducción?

Creo que es ser yo misma; no me importa verme fea, me gustan las cosas simples, hacer tonteras y reír.

Peor error estético que has cometido:

En mis tiempos púber vestía con pitillos de colores y cintillo de lana…, hay cosas que no se pueden juntar…

Tendencia o moda del momento que te carga:

Mmm, aunque estoy en el mundo de la moda, no lo sigo para nada . Me visto con lo que me gusta no más. No podría decir cuál tendencia no me gusta; mientras no usen pieles de animales, no me molesta.