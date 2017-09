Vesta Lugg y Kel Calderón se besan por campaña publicitaria Las amigas protagonizan una campaña publicitaria muy osada.

Tal como lo hizo años atrás Madonna y Britney Spears, las chilenas Raquel Calderón y Vesta Lugg se atrevieron con un osado beso para una campaña publicitaria.

En el marco del relanzamiento de Fes, las amigas se atrevieron con una osada performance.



via GIPHY

Entrevistadas por el diario La Cuarta, las protagonistas dijeron que todo fue en contexto de trabajo y que el beso entre ambas "no tiene nada de malo".

"La campaña tiene un contenido importante que se va a ir revelando de a poco", contó Kel Calderón. Por su parte, Vesta agregó que, "esto tiene un mensaje detrás, es un trabajo serio y tan bien hecho, tan cuidado".

Consultadas sobre su cariñosa relación de amistad, Lugg comentó que, "nos hacemos harto cariño siempre, jajajá, la verdad es que somos amigas y esto es pega. No tiene nada de malo aparte, estamos interpretando un personaje para la campaña"

Sobre los comentarios de la familia de Raquel, y más precisamente sobre la opinión de su mamá y su pololo Pangal, la abogada dijo que aunque pueda traerle problemas, es parte del trabajo. "Por suerte me fui de la casa, porque si no me echan, jajajá, no mentira. O sea, todo el mundo sabe los problemas que podría o no tener con mi mamá, jajajá, pero esto es trabajo, así que nada. Mi pololo (Pangal Andrade) podría decir algo, pero la verdad es que está todo bien, ha sido muy entretenido trabajar juntas".