Pampita sorprende con extraño peinado lleno de horquillas que no convenció a sus seguidores Como 20 horquillas se cuentan en el peinado de la argentina.

Confundidos, así se mostraron los seguidores de Pampita en Instagram, luego de que compartiera una foto con un extraño peinado lleno de horquillas por delante.

"No estuvo bueno esos ganchitos expuestos, no me gustaron lamentablemente", "Yo me pregunto cómo le quedó el pelo después", "Ahí están todas los invisibles (horquillas) que perdí", "No entiendo de verdad estuvo así?", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué te parece?

Aunque el look no fue del gusto de todo el mundo, lo cierto es que Pampita siempre está imponiendo nuevos estilos, maquillajes y peinados en el programa de televisión en el que trabaja, ShowMatch.

Aquí te mostramos algunos looks que también llamaron la atención

