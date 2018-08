¿Te gustan dos hombres a la vez? Te damos 8 consejos para saber qué hacer en esta situación

Estar enamorada de dos hombres a la vez es más común de lo que se piensa. No es sinónimo de promiscuidad ni falta de seriedad, es una confusión sentimental y emocional que puede llegar a ser realmente dolorosa si no se maneja de la manera correcta.

Por diversos factores, en algún momento de tu vida puedes haber sentido dudas sobre tu relación actual por sentirte atraída hacia otro hombre. Aun es tema tabú el hecho de que una mujer pueda encontrarse en esa situación, lo que puede despertar vergüenza o temor para expresar los sentimientos.

A continuación algunos consejos que te pueden ayudar a manejar la situación y definir sus sentimientos:

1- Evalúa tus sentimientos.

Fíjate cómo te sientes cuando estás con cada uno. Explora tus emociones, lo que despiertan en ti y se muy sincera al respecto. Debes analizar qué tipo de amor o cariño sientes por cada uno, si es de pareja, de amigos o una mera atracción física. Enfócate en lo que necesitas como mujer y como cada uno contribuye con esas necesidades emocionales.

2- Examina tu relación actual.

Muchas veces cuando el noviazgo o matrimonio atraviesa alguna crisis, es normal sentirse atraída hacia alguien más, que represente una salida a lo que te encuentras viviendo. Busca las fallas que está presentando tu relación y trabaja en ellas. Analiza también tu nivel de compromiso y ve si se ha deteriorado.

3- Considera el lado positivo y negativo de cada chico.

Haz una lista de todo lo que te gusta y lo que no de cada uno. Tienes que ser muy sincera, incluye cualidades físicas, sentimentales e intelectuales y como se relacionan contigo. Es importante que determines como sus defectos pueden afectar tu vida. No te sientas mal por ello, no es superficial realizar una lista, eso te ayudara a enumerar lo que sientes y llegar a una conclusión.

4- Habla con una amiga.

Ver todo desde otra perspectiva te presentará un panorama mucho más claro. No lo veas como un veredicto sino como un factor a considerar.

5- Se sincera con tu pareja.

Si estás en un noviazgo o matrimonio, se sincera con él, plantéale tus dudas y tus sentimientos. Puede parecer una decisión difícil, pero poner al tanto a la otra persona puede ayudar, ya que entre los dos podrían buscar una solución a la crisis que puedan estar atravesando. Si estas soltera igual habla con la verdad y evitar involucrarte en un drama innecesario que pueda afectarte aún más.

6- Lo más importante eres tú.

No te dejes presionar ni permitas que la opinión de ellos influya en tu decisión. Tu tranquilidad emocional y sentimental es prioridad. A veces la condescendencia puede llevarte a alargar la situación, esperando que se solucione por sí sola, y la más afectada serás tú. Escoge lo mejor para ti.

7- Tomate tu tiempo.

Si consideras necesario, aléjate de ambos por un tiempo para pensar mejor y sin ningún tipo de insistencia. No te precipites, del apuro solo queda el cansancio. Tomate el tiempo necesario, pero sin darle largas de manera inmotivada.

8- Busca ayuda profesional.

Si después de un tiempo la situación persiste, busca un terapeuta de pareja o psicólogo que te ayude a comprender tus sentimientos. Este tipo de confusiones en ocasiones es detonante de depresión y perturbación emocional.

Recuerda que lo más importante es tu bienestar, esto no significa que no demás considerar el de los otros involucrados, pero cada uno es responsable de su vida.

