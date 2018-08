5 razones por las cuales estar soltera en tus treintas es lo mejor que te puede pasar

El hecho de que por el momento no estés en una relación amorosa no debe hacerte sentir mal, no importa la edad que tengas ni el tiempo que haya pasado desde que estás soltera, lo más importante es que aprendas a disfrutar este momento, ya que significa tiempo para concentrarte en ti misma y aprender a amarte y aceptarte tal y como eres, sin tabúes ni deseos de complacer a nadie más.

No estar en una relación por obligación

Es importante que sepas que no tienes la obligación de mantener una relación para obedecer a lo que otros esperan de ti o por que piensas que las personas cercanas a ti tienen pareja y por lo tanto tu deberías hacer lo mismo, recuerda que no hay prisa para encontrar a alguien que pueda brindarte el amor y la comprensión que mereces, cada persona tiene tiempos diferentes.

Conocerte

Este momento no es de soledad, sino de crear una conexión contigo misma, con tu cuerpo, tus pensamientos y tus metas, de cuestionarte el camino que estás siguiendo y si es necesario, volver a comenzar, de demostrarte que eres capaz de hacer todo lo que siempre habías soñado y valorarte.

Aprender a amarte

Aprender a aceptarte con tus virtudes y defectos y sobre todo, a amarte tal y como eres es el primer paso para poder disfrutar la vida de manera plena, con o sin pareja, una vez que sabes lo que vales y de lo que eres capaz, nadie puede convencerte de lo contrario.

Trabajar en ti

Ya sea de manera personal, espiritual o profesional, estar soltera siempre es una gran oportunidad para concentrarte en la persona más importante en tu vida: tú. No solo puedes comenzar a desarrollar habilidades que ya sabias que tenías, sino también explorar nuevos intereses y volverte en una persona más interesante y culta cada vez.

Divertirte

Lo mejor de la soltería es que puedes divertirte bajo tus propios términos, salir con quien quieras y cuando quieras, viajar, disfrutar a tus amigos, conectar con tu familia, concentrarte en las relaciones que no son amorosas y que siempre están ahí para ti sin importar que pase.

