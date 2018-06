¿Los animales tienen sentimientos? Esto dicen los expertos

Calderón común / Ballena piloto. [Globicephala melas] 📍Barranco Seco Sonrisa que acecha… Esencia de respirar libres 🍃 📸 With #canon750d

A post shared by Onna 🌸⚓️ (@lamraniazul) on May 22, 2018 at 3:19pm PDT