Renunciaron y viajaron, la pareja que lo dejó todo por dedicarse a conocer el mundo

Un estudio elaborado por Booking reveló que muchas personas escogen viajar como un verdadero motivo de felicidad, no importa el destino o el estilo del viaje, lo que cuenta para los viajeros es la experiencia vivida en cada lugar visitado. Incluso, los amantes de los viajes destacan que sienten más placer al viajar que al obtener bienes materiales.

Así fue como le sucedió a Lina Marcela Ruíz y Andrés Felipe Álvarez dos colombianos que son conocidos por haberlo dejado todo y perseguir su sueño de viajar por el mundo. La valentía de ellos fue lo que llamó la atención de Allianz, que los llevará a Alemania para vivan una aventura desde Berlín hasta Moscú en carro, tren e incluso a pie, para disfrutar en vivo y en directo del evento deportivo más importante del mundo, el Mundial de Rusia 2018.

La idea de los viajeros con esta travesía, será demostrar que cualquier sueño se puede cumplir, así implique sacrificar muchas cosas como, por ejemplo, su estabilidad laboral o estar lejos de su familia por largos periodos de tiempo.

Andrés y Lina comenzarán oficialmente su aventura este viernes 25 de mayo, en el partido de despedida de la Selección Colombia, en el que se espera que se enfrenten dos equipos compuestos por 25 de los 35 convocados por el técnico José Néstor Pékerman. Al llegar al país de destino darán consejos y recomendaciones útiles para los colombianos que viajen al Mundial y así puedan encontrar una guía importante para disfrutar aún más su permanencia en el país más extenso del mundo.

En entrevista con Publimetro nos contaron sobre su proyecto de vida, cómo logran viajar sin tener empleo, entre otras cosas.

¿En dónde arrancó la idea de renunciar a sus trabajos?

AA:Fue una mezcla de varias cosas, nosotros empezamos a viajar en 2009 en un periodo de vacaciones, juntamos los días que ambos teníamos y agarramos dos mochilas, nos fuimos desde Cali hasta Argentina, hicimos de todo, montamos en bus, caminamos, hasta acudimos al popular ‘echar dedo’. Eso fue una experiencia que nos gustó bastante. Luego decidimos empezar a abrirle la puerta a muchos viajeros en nuestra casa, mientras escuchábamos las historias de estas personas, ahí llegó la magia, la idea, nos antojamos de hacer lo mismo y le propuse a Lina aunque la familia de ella pensó que era una locura se animó a que lo hicieramos.

¿El mejor consejo que le pueden dar a alguien para hacer lo mismo que ustedes?

LR: La vida es tan corta que si no la vives intensamente se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Por eso decidí Renunciar y Viajar. Por eso decidí que quiero pasar el tiempo que me queda en esta tierra haciendo lo que me hace feliz.

AA: Sueño de muchos y realidad de pocos, eso es renunciar al trabajo para vivir viajando. Siempre digo que no hay que ser Anthony Bourdain para lograrlo.

¿Cómo se puede viajar sin tener un trabajo, de dónde sale el dinero?

AA: Yo era reportero en uno de los diarios más leídos en todo el país y mi esposa Lina era la gerente de logística de una reconocida planta de lácteos, cuando renunciamos juntamos las liquidaciones y compramos un van, la cual adecuamos para los viajes, la parte trasera la pusimos cómoda para poder dormir allí, pero como eso no era suficiente, creamos un blog, pues los dos somos fotógrafos profesionales. La página web nos permitía canjear experiencia por publicidad, nunca lo pensamos como negocio.

También optamos por canjear fotos por comida, hospedaje, gasolina y todo, así es como se consigue conocer el mundo sin depender de un empleo.

¿Cuál podrían describir como la experiencia más amarga de todos sus viajes?

AA: Podría decir que todo lo gozamos, si de hablar sobre algún luagr podría ser cuando fuimos a Cuba, nos dormimos y además se nos perdieron algunas cosas.

LR: Pa mí el tema de migración en algunos países, cuando estábamos llevando a cabo el sueño de ir hasta Alaska, llegamos hasta la frontera de México con Estados Unidos y hasta allí nos llegó el sueño, eso es una lotería que aún con los documentos te dejen pasar. Siempre tenemos buena actitud y aunque pasan cosas negativas, debeo decir que las cosas buenas son increíbles.

¿Cuál es el viaje soñado?

AA: Si de viaje soñado hablasmo, es el que lo sorprende. Por eso nosotros a pesar de que estudiamos un poco los lugares a dónde vamos a ir, siempre dejamos que la ruta y los nuevos destinos nos entreguen lo que tienen. Esto también es un consejo, no deje que su viaje se convierta en un cronograma al que se debe ajustar como una camisa de fuerza.

¿Qué es lo más triste de renunciar y dedicarse a viajar?

AA: Es importante que la gente sepa que a la hora de renunciar para convertirse en un eterno viajero debe entender que su trabajo no será lo único que quedará atrás. Cuando uno renuncia para viajar renuncia a todo. A la familia, a la comida de la mamá, el colchón y, eso sin dejar de lado que uno renuncia hasta a tener un baño limpio con ducha caliente. Los fines de semana con los amigos e incluso a las costumbres de su país con las que vivió siempre. Ese es el precio por conocer el mundo.

¿El destino que más les gustó hasta ahora?

LR: De todos tenemos algo, nos encantan todos los rincones de Colombia, pero si de hablar de alguno por fuera, diría que México por el país en donde más hemos estado, en el que más hemos congeniado con las personas, lugares hermosos, gente muy amable y la comida nos encanta.



¿Cómo hicieron para lograr ir al Mundial?

Gracias a nuestro trabajo durante todos estos años, muchas compañías han querido ir trabajando con nosotros, ahora nos llegó la propuesta de Allianz quienes vieron en nosotros los viajeros perfectos para contar una travesía por Rusia.

¿Cómo será el recorrido por el Mundial?

AA: Vamos a llegar a Múnich vamos a conocer lo que más podamos y luego partiremos a Varsovia ahí la idea es testar cómo está el ambiente previo al mundial de los rivales de la Selección Colombia que son justamente los polacos, después volamos a Moscú donde esperaremos la inauguarción del mundial y luego nos iremos detrás de la 'sele' al resto de ciudades en donde van a jugar.

EL DATO

Las personas podrán seguir esta aventura en redes sociales, como Instagram y Twitter, en @ExploraConAllianz y el hashtag #AllianzenRusia, en las que los colombianos que viajen a Rusia encontrarán consejos y recomendaciones útiles.

LA CIFRA

Conocen 15 países y más de 300 ciudades.

