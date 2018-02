Esta aplicación te insulta cuando no quieres ir al gimnasio

Se llama "Abusive Gym Reminder" y es una aplicación que consiste en registrar tus visitas y récord de rutinas de manera que no te saltes ningún entrenamiento. Su mayor herramienta es la geolocalización, que está al tanto de saber si estás o no en tu gimnasio una vez lo registres.

Una de las características más cómicas es que puedes ajustar el nivel de insultos de mayor a menor grado así como indicar la hora exacta en la que quieres recibir la notificación. Una vez configurado sólo debes llevar tu rutina lo más normal posible y claro, prepararte para los insultos que te vienen en una gama que va desde "te vas a morir solo" a "eres un desastre", entre variada cantidad de opciones.

Por ahora solo funciona en inglés, pero eso no ha sido impedimento para que sea descargada por usuarios que no tienen esta lengua como su lengua materna, recordemos que la intención es lo que cuenta y los insultos programados no se hacen esperar, sin duda es mejor que sea una aplicación a permitirle a una persona de carne y hueso este tipo de abusos.

Lo ideal es que poco a poco tomes la rutina como parte de tu día a día y eventualmente no dependas de un app para saber que lo mejor que puedes hacer es dedicarle tiempo a tu cuerpo, es donde habitas y debes mantenerlo en las mejores condiciones.

