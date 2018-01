Conoce la razón por la que WhatsApp se cae

Actualmente, muchos de nosotros nos comunicamos primordialmente a través de WhatsApp. A decir verdad, es extraño que a estas alturas alguien no lo use. Entonces no es una sorpresa que esas veces que el mensajero se cae, muchas personas se inquieten. Muchas de ellas van a expresar su sentir a Twitter.

Pero, ¿por qué se cae WhatsApp? La clave de esto está en el encriptado end-to-end. Al momento de enviar un mensaje, la app lo encripta y lo manda en una caja o “paquete” hacia el servidor; todo a través de Internet. Entonces el servidor verifica el número del destinatario y lo busca en su enorme directorio. Una vez encontrado le envía el paquete con el mensaje. Cabe mencionar que el servidor no puede leer el mensaje dentro del paquete.Entonces, el servidor es una parte extremadamente importante del envío y recepción de mensajes. Por eso, cuando falla o cae, WhatsApp simplemente deja de funcionar. Los fallos en los servidores pueden tener varias causas: la saturación; es decir, bastantes mensajes enviándose. También puede fallar por problemas de código o sobrecalentamiento. Además, cuando WhatsApp se actualiza, en algunas ocasiones deben reiniciar sus servidores. Te recomendamos en video: