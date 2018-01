Gimnasio en Nueva York ofrece este 2018 “entrenamientos al desnudo”

Hanson Fitness, un popular gimnasio de Nueva York al que asisten estrellas como Tom Cruise y Rihanna, anunció que a partir de este año estarán ofreciendo “entrenamientos al desnudo” y eso incluye a los instructores.

Esta no es la primera vez que la palabras desnudo y gimnasio aparecen juntas en una noticia, hace un par de meses les contamos de este otro gimnasio francés donde habían dedicado ciertas horas y días a la semana para que los usuarios pueden asistir a entrenar totalmente desnudos, sin embargo, el enfoque de Hanson Fitness es un poco diferente.

"#HansonFitness says that #workingout #nude keeps you cooler, releases #endorphins, increases body awareness and gives you unrestricted movement. Plus: less #laundry! " "the studio initially plans to host three sessions a week: ." https://t.co/P0c65r2t3A

— Greg B (@2018Before2020) 30 de diciembre de 2017