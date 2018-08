Las reglas que Meghan Markle siempre sigue con su cabello

Meghan Markle se ha convertido en un referente de estilo desde que se unió a la familia real, pues sus atuendos siempre atinados y frescos y su apariencia natural, la han convertido en un icono de la elegancia, sin embargo uno de los aspectos que más resaltan de su imagen es sin duda su cabello que luce siempre perfecto, para lograr este efecto la duquesa sigue siempre estas reglas básicas.

Meghan Markle - Cortesía

Secar el cabello

Antes de secar el cabello aplica un poco de producto como crema para peinar y uno para protegerlo del calor, así se estilizará más fácil.

Refrescar el cabello

Si no lo lavas diario, el día en que no lo laves debes aplicar un poco de shampoo en seco para refrescarlo y que no se vea grasoso o apelmazado.

Lavar dos veces

Cuando lo lavas es mejor aplicar el champo dos veces, la primera para deshacerte de la suciedad y la segunda para dejarlo completamente limpio y brillante.

Acondicionador

El acondicionador es parte esencial de la rutina de belleza, especialmente en cabello con color, debe aplicarse especialmente sobre las puntas y dejarse reposar con 5 minutos.

