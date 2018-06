Con estos 5 productos podrás lograr el sencillo maquillaje que Meghan usó en su boda

Si quieres tener el look sencillo que lució la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, el día de su boda pues con estos productos podrás lograrlo de una manera muy sencilla.

Este look es fresco y natural, perfecto y práctico para tu rutina diaria, y aquí te decimos cómo lograrlo.

La base

Dior Backstage Face and Body Foundation es la base indicada para unificar el tono de la piel pero sin verte muy maquillada. Además puedes aplicar de menos a más en caso de que quieras mayor cobertura por imperfecciones en la piel.

Contorno

E elemento clave para marcar los rasgos de la cara es la paleta Dior Backstafe Contour. Aplica los tonos oscuros abajo de los pómulos, contornea la nariz y aplica el tono más claro justo abajo de los ojos. No olvides difuminar muy bien para conseguir un acabado súper natural y evitar que se vean las líneas.

Ojos

Para darle intensidad a la mirada Meghan apostó por tonos cálidos, así que la Dior Backstage Eye Palette in warm neutrals 001 es el producto perfecto para lograrlo.

Utiliza cualquiera de los tonos claros en el párpado móvil y los oscuros en la cuenca para dar profundidad.

Delineado

Para el delineado opta por el Diorshow on stage Liner in matte black, el cual te ayudará a hacer un trazo firme en el párpado inferior, para el superior difumínalo con un poco de sombra café. Y no te olvides de alargar y darle volumen a las pestañas con el Dior Diorshow Iconic Mascara.

Labios

El paso final siempre son los labios. Para continuar con este look súper natural usa el Dior Lip Glow, perfecto para dar un toque de color y ayudar a que los labios se vean hidratados, sanos y llenos de vida.

