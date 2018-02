Guía de belleza coreana : Todo lo que necesitas saber

Luz Lancheros, MWN

La industria de belleza coreana se ha popularizado a nivel mundial por su innovación, su individualidad, así como por sus ingredientes, empaques y precios accesibles. A pesar de ser una industria global, en Occidente ahora se están conociendo sus productos. Si para ustedes es territorio desconocido, no se preocupe, Alicia Yoon, CEO del portal de cosmética coreana Peach & Lily, le explica a METRO qué deben usar en su rutina y cuáles son los productos más atractivos.

La rutina de limpieza coreana

En la cultura de belleza coreana las rutinas de limpieza son parte de tu vida y siempre son de adentro hacia afuera. Debe ser una rutina constante para que de resultados. Lo primero es una rutina de limpieza con un limpiador basado en aceite, siempre, porque es lo que ayuda a remover el maquillaje aceitoso y la suciedad. El segundo paso es usar un limpiador basado con agua que te ayuda a eliminar cualquier residuo restante. Notarás la diferencia en cuán saludable luce tu piel.

Hidratar, nutrir y proteger

Balancea tu Ph después de la limpieza, luego usar una esencia que le de una capa de hidratación a tu piel. Si no tienes una piel tan absorbente, asegúrate de escoger una esencia que realmente nutra e hidrate tu piel y luego puedes escoger un serum o ampolla, luego crema para ojos, un hidratante y al final tienes que proteger con un protector solar.

Mascarillas

Es lo que más se conoce del cuidado coreano de la piel son las diferentes mascarillas para distintas necesidades. Estas se usan todos los días, ya que tienen los mismos ingredientes activos que los sérums y además las usas dependiendo de cómo se siente tu piel. Son divertidas y relajantes.

“La filosofía de la cosmética coreana es entender qué necesita específicamente tu piel. Los resultados son maravillosos, porque no se trata de tener la piel perfecta. Es estar seguro de que tu piel está lo más saludable que puede y que estes radiante porque estas bien desde el interior”, Alicia Yoon, CEO de Peach and Lily.

Innovaciones

Puedes hallar, en la cultura de la belleza coreana, varias innovaciones que hacen a la belleza coreana muy divertida. Las dos más populares ahora son un sérum que trata directamente tu acné y que ha causado revuelo en Internet y sus reviews son muy buenos, porque trata el acné hormonal en la noche (Cicapair Derma-Green), te lo pones toda la noche y no hay efectos de sequedad o nada por el estilo. Otro producto interesante es una ampolla con micro-agujas en su fórmula. Estas van dentro de tu piel para estimular tu producción de colágeno.

Si no tienes tiempo

Toda la rutina no toma tanto tiempo, pero para ser honesta no es necesario hacer estrictamente los 10 pasos. Algunas personas hacen cinco pasos, otras hacen quince pasos. Yo recomiendo dos pasos que sí son muy importantes: limpiar con un producto a base de aceite y usar otro con base de agua. Luego balancea el pH de tu piel, eso es importante (con el tónico) y la esencia, eso es muy importante. Hay productos que contienen dos pasos en uno, como una esencia y tónico, en mi página puedes hallar productos de este tipo y algunos tónicos pueden ser esencias también. También debes usar sérum: si sientes que no tienes una necesidad específica, puedes usarlos para brillo, firmeza, o antiarrugas, pero si sientes que no lo necesitas, puedes saltarte ese paso.

Si no sabes qué comprar

Mucha gente no se toma el tiempo para entender qué tipo de piel tiene. En Peach & Lily tratamos de hacerlo más fácil, así que en nuestro website tenemos varios kits de régimen coreano para varios tipos de piel, también para acné y otro para comenzar y uno anti-edad. Y precisamente lo hicimos por esto, porque mucha gente no sabe qué producto escoger individualmente e hicimos una meticulosa curación: si la persona tiene piel seca y hay un producto basado en agua, ¿qué otro podría funcionar bien con este? Los kits son actualizados cada seis meses.

Este/Oeste

Hay una gran diferencia entre la cultura de la cosmética coreana y la occidental. En Corea tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo, así que su cuidado tiene que estar relacionado con la salud, también tienes que ejercitarte y comer bien. En Occidente la gente suele decir que hará un entrenamiento una vez al mes y será milagroso, pero ni siquiera funciona allí. Lo que enseñamos es que todo debe ser parte de mi vida, debe ser consistente: comer bien, ejercitarse, etc. Esto pasa también con el cuidado de la piel. Es parte diaria de tu vida y lo incorporas a tus hábitos diarios y de esta manera, tu piel estará óptima. Y aunque en Occidente mucha gente está adoptando esta filosofía, todavía prevalece la cultura de “dame eso, tiene que ser milagroso”.

Bonus track

TonyMoly es una popular marca coreana que para antes de la rutina de limpieza ofrece desmaquillantes para ojos y labios. También tiene productos que aparte de la rutina de cuidado diario, se pueden usar y son muy populares.

-Mascarillas como la Tomato y la Tako Pore, que es una barra exfoliante (va también en gel) y está enfocada en personas de piel mixta o grasa.

-Mascarillas de uso diario o sheet masks, dependiendo de las necesidades de la piel.

Sin embargo, la marca es específica en incluso 12 y 13 pasos de limpieza para el cuidado de la piel y sobre todo, en el trabajo en capas de esta, que es lo más importante. “En Corea hay esmero por el cuidado y por la rutina y eso es lo más importante de su trabajo cosmético. Hay todo tipo de productos específicos para su cuidado y las coreanas saben cuánto hay que cuidarse del sol”, explican desde TonyMoly Colombia.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO