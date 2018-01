La actriz Fernanda Ramírez nos comparte su rutina de belleza diaria

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Madre, cambiante, impredecible y peligrosa como el fuego mismo. Estoy en constante movimiento, mutando todo el tiempo y feliz por lo mismo (140 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es…

Regalonear a mi hijo.

¿Qué desayunas normalmente?

Tostadas con palta y algo de fruta.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Palta.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Ninguno.

Algún deporte o ejercicio para mantenerte?

Yoga y Pilates.

Tus trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Cuchara al congelador un rato y luego sobre ojos y ojeras. ¡Y un poco de corrector si es demasiado el daño!

Tu mejor secreto anticelulitis:

Aceptarla.

¿En qué productos de belleza realmente inviertes?

En el cuidado del rostro. Por maquillarme tanto en televisión debo ponerle mucha atención a mi piel. Uso crema de día con factor solar, crema de noche nutritiva, contorno de ojos, un buen sérum y súper importante, exfoliante cada 15 días.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto es tu imprescindible?

Scrub, el exfoliante de St. Ives.

¿Te desmaquillas sagradamente todas las noches? ¿Qué más forma parte de tu rutina de belleza?

Me desmaquillo inmediatamente después de grabar, en mi vida cotidiana no me maquillo casi nunca. Todas las noches limpio mi cara con agua tibia y un jabón desmaquillante no tan abrasivo, luego aplico un buen sérum en las líneas de expresión, una crema para el contorno de ojos y en el resto del rostro crema de noche nutritiva. En las mañanas siempre crema de día no muy oleosa, pero con factor UV.

¿Tu mayor arma de seducción?

Mis ojos.

Peor error estético que has cometido:

Chasquilla recta.

Lo que no pueden faltar en tu cartera es:

Labial rojo.

