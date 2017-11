5 reglas de oro para cuidar tu cabello en temporada de frío

Cuando del cuidado del cabello hablamos hay que ser muy sinceras. Cada temporada requiere que hagamos algunos cambios para mantener en orden el frizz, la resequedad o el exceso de grasa. Aquí intentaremos responder a esta pregunta: ¿cómo cuidar mi cabello en temporada de frío? (Sin morir en el intento).

Usa acondicionador

No quiere decir que el resto del año no lo uses, sólo que en esta temporada debes ser más cuidadosa respecto a su aplicación. Úsalo todos los días de los medios a las puntas, no lo apliques en la raíz. Con su ayuda lograrás mantener el frizz en orden.

No lo laves diario

Es una buena opción cuando hace frío pues el pelo tiende a deshidratarse con este clima, para evitar que se quiebre evita lavarlo todos los días, usa el champú en seco si tu cabello es graso.

Evita la plancha y la secadora

Como te comenté arriba, el cabello está más sensible en estos días debido a la temperatura, si usas la plancha, la secadora o cualquier herramienta que use el calor le robarás hidratación, aumentarás el frizz y, por ende, tu cabello será quebradizo.

Los aceites son tus mejores amigos

Para aplicar aceite de Argán puro directamente en el pelo –y aprovechar al máximo sus beneficios– se debe seguir un ritual donde lo primero es humedecer una toalla con agua caliente; luego aplicar el aceite en todo el pelo, con especial énfasis en las raíces, cuero cabelludo o puntas si es que éstas tienden a quebrarse.

Déjalo suelto

La deshidratación hace que la fricción provoque que se rompa, opta por dejarlo suelto secarlo al natural, sin la ayuda de calor y de cepillarlo dos veces por día.

