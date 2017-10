5 peinados que te harían lucir más joven y hermosa en cualquier ocasión ¿No sabes cómo arreglar tu cabello? Estos peinados salvarán el día

¿Puede tu peinado ayudarte a quitarte años? Definitivamente, sí. Estilistas y maquilladores de todo el mundo coinciden en que el cabello es capaz de transformar un rostro hasta el punto de restarle años de apariencia. José Boix, director de la cadena TONI&GUY en España y reconocido como ‘Peluquero Español del Año’ por los Premios Fígaro, revela los diez secretos de peluquería que rejuvenecen nuestro aspecto sin tener que recurrir al bisturí. ¡Corre a apuntarlos!

Bob

Este corte es una opción ideal para darle un toque sofisticado y fresco a tu look. Sin duda es un estilo favorecedor ya que puedes llevarlo un poco despeinado y sin necesidad de adornarlo con accesorios. Puede llevarse en cabelleras lisas, onduladas o con rizos. En rostros alargados se crea un efecto suave y en rostros redondos, se equilibra cuando queda por debajo de la barbilla.

Coleta alta

Sin duda la coleta en alto te restará años y llenará tu estilo de frescura. Este peinado es ganador, especialmente para aquellas con cabello largo que se mantienen activas todo el día. Atenúa las arrugas, estiliza tus facciones y alarga tu cuello, de manera que crearás la ilusión de una figura más esbelta. Lo mejor, es que puedes decorarla con una trenza que cruce hacia la coleta, un moño o un listón. Procura no tirar demasiado de ella ni estirar el cabello con fijador, si la dejas suelta y un poco desarreglada, le darás más vida.

Flequillo

El flequillo es la opción ideal para aquellas que aman ser espontáneas y verse frescas. Muchas personas suelen estar en contra de este porque cubre la frente y es difícil de controlar, pero la realidad es que es capaz de suavizar los rostros más maduros para darle una apariencia más juvenil. Recuerda que no necesita estar perfecto, basta con alisarlo un poco y dejar que se acomode solo a lo largo del día. Si te da mucha ansiedad tenerlo encima, sólo usa un par de bobby pins para peinarlo de lado. ¡Te dará un look sofisticado! Posdata: a las chicas de pelo corto y rizado también les viene perfecto un flequillo. Aunque no lo creas, tus rizos harán que se acomode de una forma exótica y hermosa.

Trenzas

¿Recuerdas cuando eras niña y tu mamá te peinaba de trenza para mantener tu cabello en orden? Pues es momento de volver a hacerla porque ahora te dará una imagen sexy y casual. No importa si la llevas de lado, atrás o doble, las trenzas son una opción perfecta para las mujeres que son muy activas o que viven en algún lugar caluroso. Obviamente si vas a la playa son ideales para domar tu cabello. Si te haces una trenza de diadema le darás un toque sofisticado y moderno a tu look.

Pañuelo/Paliacate

¿No tienes tiempo para arreglar tu cabello o simplemente no te da gana? ¡Busca un paliacate o pañuelo! Este accesorio es indispensable para toda mujer que odia luchar contra su cabello. Basta con acomodarlo como un turbante o diadema para domar tu cabellera. Eliminará el frizz, te dará un look bohemio y sin duda te hará sentir fresca y libre de cabellos salvajes en la cara. Puedes optar por una coleta, un messy bun o con el cabello suelto.