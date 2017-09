Daniela Palavecino nos comparte sus mejores secretos de belleza Simpática actriz que protagoniza la obra “La infidelidad según Woody Allen” (Centro Mori Vitacura) y que también veremos en “Wena Profe” (TVN), es la “reina de los memes”, con miles de seguidores en su Instagram @dani_palavecino

¿Eres de rutinas de cuidados o depende del tiempo?

Hay rutinas que son sagradas y otras que pueden cambiar según el tiempo que tenga. Mi vaso con agua y jugo de limón en ayuna es sagrado.

¿Mani o Pedicure?

Manicure, las manos las muestro mucho más que los pies.

¿Cómo cuidas tu rostro?

Me preocupo de ponerme bloqueador en el día y en la noche hidratarlo.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Hidratante con color en los labios.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

¡Una buena base!

Deporte o ejercicio para esculpir tu cuerpo:

Aunque he practicado hartos deportes, como gimnasia rítmica, volleyball, yoga y más, por ahora hago ejercicio en mi casa y en el gimnasio de TVN.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

No tengo una favorita, ahora estoy usando harto autobronceante para los personajes que estoy haciendo, porque muestran harta piel.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

Bloqueador, base, máscara de pestañas, hidratante de labios con color.

¿Tu mayor arma de seducción?

¡El humor!

Peor error estético que has cometido:

Cuando tenía 15 años me decoloré el pelo con manzanilla verum. ¡Me veía siniestra!

Alimento imprescindible en tu dieta:

Manzana, LA AMO. Encuentro que es rica, tiene pocas calorías y es antioxidante.

¿Y cuáles erradicaste para cuidar la línea?

La carne hace 13 años, pero no por cuidar la línea sino porque me gustan los animales y me resulta muy poco orgánico comérmelos.