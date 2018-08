Los mensajes que jamás debes enviarle a tu pareja si no quieres terminar la relación

Mensajes que no debes enviar

Hay mensajes que por respeto a la privacidad de tu pareja, y a la salud de tu relación jamás deberás enviar. Ojo, tampoco te deberán hacer este tipo de comentarios porque nadie debe tener el control absoluto de tu tiempo.

1.-Dime ahora con quién estás

Nadie te pertenece, no tienes que estar todo el tiempo controlado, no es un hijo al que debas educar ni que sea tu responsabilidad. Todo se basa en la mutua confianza, y si tienes dudas puedes externarlo personalmente.

2.-¿Aún le hablas a tu ex?

No es un tema que te incumba, cada quien tiene su pasado, y eso está bien. Sin embargo, si crees necesario tocar el asunto jamás se debe hacer por mensaje. Hay demasiado espacio para la interpretación y eso siempre es peligroso.

3.- ¿Por qué no respondes mis mensajes?

Todos tienen un tiempo y un ritmo distinto. No todos están pendientes de tus necesidades, caprichos, o están a tu disposición. Estar echándole pleito a una persona por no responder a tiempo siempre es nefasto.

4.- ¿Qué haces despierto?

Volvemos a lo mismo, ¡dile no al control! No tienes que saber cada detalle de su vida, ni todo lo que está haciendo todo el tiempo. No es una exigencia que debería tener una relación, al contrario.

5.-Ya no quiero saber nada de ti

Si quieres terminar una relación o dar una decisión tajante, no debería ser a través de un mensaje. Por respeto a la relación, a ti, y a él deberían tener una conversación como la gente madura que presumimos ser.

