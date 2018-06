5 señales que indican que estás en una relación con la persona equivocada (acéptalo)

Terminar una relación puede ser atemorizante, especialmente una relación que no necesariamente es mala, pero que puede no sentirse del todo bien. Es normal tener miedo a tomar cualquier decisión y equivocarte. Es difícil, es confuso y no quieres herir a alguien pero tampoco quieres seguir sufriendo.

Pero seamos honestas, ¿de verdad quieres pasar tu vida con alguien que sabes que no es para ti? Éstas son algunas señales que indican que estás con la persona equivocada. Quizá te ayuden a enfocar tu corazón en alguien mejor.

No es la persona a la que acudes en momentos de crisis.

Cuando ocurren buenos o malos momentos, la primera persona con la que quieres compartirlos o buscar apoyo es tu pareja. Si eso no es así, entonces probablemente no estés con la persona adecuada. Esto puede ser porque sabes que no le dará importancia, que se molestará o que se burlará de ti y obviamente eso no está bien. Tu pareja y tu deben tener una conexión más íntima en cuanto a confianza y apoyo se refiere.

Ya no es la misma química de antes

Es normal que su química sexual cambie con el tiempo pero si ya no te sientes sexualmente atraída a esa persona, es hora de ser realista y salir de ahí. Debes confiar en tu instinto pues es el primero que te dice cuando hay esa química que te hace querer estar con la otra persona. Mereces tener una relación que no sólo sea buena por fuera sino también por dentro. Si la química simplemente ya no está, es difícil que vuelva.

Te encuentras pensando en romper con ellos a menudo.

Si cuando fantaseas con tu familia no es precisamente sobre pasar una vida juntos, entonces es probable que no sea lo que esperas. Si has pensado en una vida separada de la suya en vez de alcanzar objetivos juntos o si has hecho conversaciones en tu mente sobre lo que le dirías si terminan en vez de aprovechar cada instante porque temes perderlo, entonces es momento de poner las cosas claras y pensar en terminar.

Pelean constantemente, o nada

Pelear es normal en cualquier relación ya que ayuda a establecer límites, comprometerse y aprender a comunicarse, siempre y cuando sea una discusión sana, por supuesto. Pero si cada vez encuentras menos puntos en común y tienen desacuerdos por todo, entonces no deberías estar más con esa persona. Esto también puede indicar falta de confianza y aunque con el tiempo vienen nuevos (como pagar rentas, cuidar niños, comprar el super), si no tienes la confianza entre ellos para tener conversaciones francas, el futuro de tu relación puede no estar en el mejor momento.

Eres más infeliz que feliz cuando estás con esa persona

¿Cómo te sientes cuando estás juntos? Si las cosas se ponen tensas, te aburres con cualquier plan que hagan o ya no te emociona su presencia, entonces tienes frente a ti una clara señal de que no estás con la persona La infelicidad frecuente es una señal de que tu entorno y los que están en él no son lo ideal para ti.

Has dejado de reír cuando están juntos.

La risa es fundamental en toda relación y si has dejado de reír hasta que te duela el estómago cuando estás con esa persona, quizá han caído en una monotonía que no es para ti. No importa cuán malas sean las cosas, si ríen juntos, el panorama se aclara. Es una forma de conexión entre ambos que no puede perderse. Si no puedes recordar la última vez que realmente reíste con tu pareja, quizá no deban estar juntos.

Te encuentras enviando señales "disponibles" a otras personas.

Si has pensado en la posibilidad de tener otras puertas abiertas para el momento en que tu pareja se vaya entonces quizá te has dado cuenta de que realmente no es la persona adecuada para ti. Si siempre estás buscando hacer plan con tus amigos o aceptas que otras personas te inviten a salir aunque sea de amigos y no tomas en cuenta a tu pareja o pides posponer cosas juntos, es momento de terminar. Es el momento de ser honesto y seguir adelante, por más difícil que sea.

