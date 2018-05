¡Atenta! Estas son las señales claras de que tu novio ya no está enamorado de ti

Tienes una relación con tu novio soñado, todo va de maravillas pero un día el cambia, no es tan atento como solía ser, ya no te cuenta sobre su día, no muestra interés por tus afecciones o problemas ¿esto es normal?

Te decimos nueve señales a las que debes estar atenta, estas demuestran que tu pareja ya no está enamorado de ti:

-No Hay tiempo para ti: excusas como “tengo mucho trabajo, este fin de semana estaré en una reunión” son comunes cuando el amor ya no es el mismo que antes. Puede decir que su madre está enferma, incluso que su carro se estropeó.

-El ‘buenos días amor’ deja de ser el primer texto que recibas al día: nada de mensajes cariñosos, ya no eres en lo primero que piensa cuando se despierta.

-Solo se limita a responder: nada de iniciar una conversación. Una clara señal de que no te quiere es que solo responde lo que le preguntes, sin el mostrar interés en saber de tu día o cómo estás.

-Descubres sus actividades diarias por sus redes sociales: por fotos donde está con sus amigos comiendo o en una fiesta que subió a su Instagram es que te enteras lo que hizo durante el fin de semana. Ya no se preocupa por contarte o avisarte lo que hará.

-Ya no pregunta su tuviste un buen día: un hombre en verdad enamorado quiere saber todo lo que haces, lo que hiciste y lo que harás. Cuando eso no ocurra es una grave señal.

–Nada de salir los fines de semana: si solo tiene tiempo para ti un lunes o martes por la noche y los fines de semana está “ocupado”, ya deberías ir mentalizando el fin de la relación.

-Evita las demostraciones de afecto: no te toma de la mano, no te besa, no te abraza ni nada parecido en público. No quiere que las personas sepan que es tu pareja.

-Nada de conocer familia y amigos: si no quiere involucrarse en una relación seria, esta es la señal perfecta. Todo superficial, no eres alguien importante en su vida.

