Conoce las señales de que hay buena química entre una pareja

Hablar de química entre dos personas, puede sonar como un concepto bastante alejado de la realidad, pues en las películas, series de televisión, libros y de más, esto es manejado casi como una fantasía.



Corazón colgante

De: $400.00 (-28%)

A solo: $288.00



Sin embargo, es algo que sucede, pues aveces nos cruzamos en la vida con personas con las que tenemos una conexión especial, o nos topamos con alguien que nos encanta y quisiéramos tener eso que todos llaman 'química', ¿te ha pasado?

Estos son los factores que determinan o revelan la química en una pareja:

Mucho contacto visual

Según la consultora de citas en línea Stacy Karyn, estudios han demostrado que la duración del contacto visual tiene algo que ver cono lo atractiva que se percibe una persona.

Mientras más contacto visual, más aumenta la química romántica entre dos personas.

Mucho contacto físico

Es el acercamiento físico, es decir, a la menor provocación ambos se tocan entre sí, mantienen la cercanía tocando hombros, brazos, dándose palmadas y más.

Cuando se hace sutilmente, tocar a la otra persona puede provocar una gran química entre los dos, una cantidad justa de estos acercamientos físicos pueden lograr fuegos artificiales según la experta.

Un poco de Alcohol

Según Stacy Karyn “el alcohol puede ser una herramienta muy útil para acelerar la química romántica”. Señala que cuando éste se consume con moderación cuando ya hay una cercanía entre la pareja, este ayudará a que se abran entre sí con mayor facilidad.

Risas y más risas

La experta en relaciones Susan Trombetti, señala que la risa hace que las personas se relajen y se suelten, es decir, que bajen la guardia.

Según un estudio de la Universidad de Kansas, cuando dos personas se encuentran, la mayoría de las veces el hombre intenta ser gracioso y la mujer se ríe de los intentos, finalmente interesándose por él. La química se amplifica cuando ambos ríen juntos.

Como en casa

Cuando nos sentimos atraídos hacia cosas que reconocemos que nos hacen sentir 'como en casa' hay una mayor afinidad, sensación de seguridad y bienestar.

Parecido físico

No te asustes, no es que tengas que parecerte forzosamente a tu pareja, pero según una investigación publicada en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, nos atraen las personas que se parecen a nuestros padres o a nosotros mismos.

Información personal

Según Psychology Today, hablar de cosas íntimas crea una sensación de intimidad en la pareja, aunque revelar todo demasiado pronto podría quitar la sensación de emoción. Al comienzo de una relación los individuos hablan de distintos temas, pero la información profudamente personal conduce a la química.

Nueva Mujer ¿Deberías borrar a tu ex de las redes sociales? Un artículo publicado por el Huffpost habla al respecto y la conclusión es que una separación completa es la más recomendable.