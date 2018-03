¿Puedes ser amiga de tu ex tras la ruptura de la relación?

"Somos muy buenos amigos, aunque antes éramos pareja, nos llevamos muy bien ahora". Seguro más de una vez escuchaste esto o tú mismo lo dijiste. Pero la pregunta que nos trajo hasta aquí es ¿puede ser posible que, luego de tener una relación amorosa, dos personas continúen como amigos? ¿O siempre existirá la pequeña chispa que pueda avivar nuevamente el fuego del amor? Ven, descubrámoslo juntos.

¿Se puede ser amigos después de una relación de pareja?

Según publica VIX en su artículo, todo depende del tipo de relación que tuvieron. Por ejemplo, si estaban en una relación abierta en la que podían ver a otras personas, la ruptura no debe haber sido tan dolorosa y la amistad pudo surgir sin problemas porque ninguno de los dos tenía deseos de comprometerse seriamente.

En cambio, si la relación fue más profunda y la ruptura fue difícil o traumática, es más que claro que no existirá ningún tipo de posibilidad de que ambos terminen siendo amigos.

Esto es así no solo por los recuerdos que cada uno conserva de la pareja, sino porque, al ser algo doloroso, será mejor evitarlo. Quizá con el tiempo puedan cruzarse y saludarse sin sentir resentimiento ni rencor. Pero es muy difícil que puedan hablar de amistad.

Si aún así estás dispuesto a intentar ser amigo de tu ex, detente a pensar por un minuto por qué quieres hacerlo. ¿Te interesa que sean amigos por la leve esperanza de que la relación se restablezca? ¿Aún sientes que debes seguir con la relación a pesar de que sabes que no hay forma de que vuelvan a estar juntos? Si la respuesta es sí, entonces no estás listo para ser amigo de tu ex.

Considera cómo es él

La amistad es algo que debe tomarse en serio, y mucho más si se pretende ser amigo de un ex. Quizá tengas bien en claro que ya no tienes ningún interés romántico en él o ella, pero ¿quién sabe qué es lo que le pasa por la mente a la otra parte? Observar a tu expareja puede darte la pauta sobre si están listos para ser amigos o es mejor que no se vean más. Si lo conoces profundamente, sabrás si intenta coquetear contigo y volver a los viejos hábitos de cuando estaban juntos.

La amistad luego de una ruptura amorosa no es para todo el mundo. Es necesario estar muy seguro de los sentimientos que tienen ambos hacia el otro. No cualquiera siente, sinceramente, el deseo de ser amigo de su ex sin temor a enamorarse nuevamente.

Nueva Mujer Los cinco signos del horóscopo Chino que son extraordinarios en la cama En esta lista encontrará a los más diestros en la cama, ¿cuál es el tuyo?.