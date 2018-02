La gente fitness tiene un mejor desempeño sexual, según estudio

Las razones por las cuales el ejercicio hace bien para la salud son diversas, como evitar el aumento de peso, reducir el estrés o mejorar la función de los órganos, pero en la vida sexual también ayuda.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, la vida sexual mejora si se pierde peso, la alimentación saludable y el ejercicio físico son las mejores herramientas.

Condición pro-sexo

Las razones de que el ejercicio mejora el rendimiento sexual han sido estudiadas y comprobadas por diferentes investigaciones, estos son los resultados.

1. Más excitación

Las personas que practican algún deporte se excitan más y mejor, afirma Omer Faruk Karatas, investigador de la Universidad Faith, Turquía; en las mujeres ayuda a mejorar el flujo sanguíneo en el clítoris y de esta forma potenciar su función sexual.

2. Mejores niveles de testosterona

Alex Galeth, entrenador personal de la National Academy of Sports Medicine, indica que los hombres que se ejercitan tienen la cantidad de esta hormona, encargada de generar placer. Además de que los mantiene con más energía para los encuentros sexuales.

“Si son mayores de 40 años deben mantenerse saludables y ejercitando regularmente para mantener su libido alto, ya que la falta de ejercicio puede causar presión arterial alta, obesidad, diabetes y hasta pérdida del deseo sexual".

3. Contra la disfunción

Por su parte el estudio de la Universidad Emory, Reino Unido, apunta que el ejercicio incrementa las posibilidades de una mejor función eréctil en los hombres de entre 18 y 40 años.

4. Aumenta el deseo

Linda De Villers, sicóloga clínica y profesora adjunta en la Pepperdine University, comprueba con base en uno de sus estudios que el ejercicio realizado en forma regular aumenta el deseo sexual y facilita la capacidad para alcanzar el orgasmo.

5. Acondicionamiento

Cindy Meston, directora de The Sexual Psychophysiology Laboratory de la University of Texas at Austin, explica que después de hacer ejercicio los cuerpos de las mujeres responden más rápido y más intensamente a contenido sexual, su deseo es mucho más intenso.

Los calambres en las piernas, dificultades con la respiración y la fatiga general pueden mejorarse con aeróbicos. Además el ejercicio mejora el rendimiento sexual también desde el lado de la autoestima, si te sientes mejor con tu cuerpo dejas de preocuparte por los pequeños detalles.

Nueva Mujer La saliva aumenta el deseo sexual en la pareja ¿Sabías que la saliva es el mejor afrodisiaco natural que existe?