Ella evitó que se quitara la vida hace 10 años, y hoy aceptó casarse con él

Antes de leer esta historia, pensaba que este tipo de cosas solo pasaban en las películas. Pero la fascinante historia de Kevin Walsh cambió totalmente mi manera de pensar.

Esta es la increíble historia de Kevin.

“Cuando tenía 13 años, la chicas más linda del campamento se me acercó y me dijo, “el negro es un buen color”. No tenía idea de lo quería decir. Ese día nos hicimos amigos e intercambiamos de números telefónicos. Incluso estuvimos un tiempo en contacto. Luego, hubo un tiempo en el que no estuvimos en contacto, pero no hubo en día en el que no pensara en esa chica. Algo de ella había quedado en mí para siempre.”

Kevin Walsh contó que en algún momento de su secundaria sufrió una fuerte depresión. Fue tan fuerte la depresión que tenía que eventualmente decidió que se iba a quitar la vida.

“Alrededor de unos 10 segundos antes de que me suicidara, mi teléfono sonó. Decidí ver quién me llamaba y vi que era de un número que no reconocía. Decidí atender, ¡y era ELLA! Le pregunté por qué me llamaba y me dijo que sintió que debía llamarme. En ese momento, había pasado un año desde la última vez que habíamos hablado. ¿Qué habrá sentido ella para decidir llamarme justo en ese momento? Para no alargar la historia, ella comenzó a hacerme preguntas y tuve que decirle la verdad. Ella me dijo, “¿Qué? ¡No lo hagas!” Y le hice caso. Me prometió llamarme el día siguiente. Esa noche comenzó mi nueva vida. 10 años después, ¡le propuse matrimonio!

La hermosa foto de su boda recibió casi 300 mil visitas, Kevin dijo que los comentarios fueron muy amables. También, Kevin dice que es muy importante hablar con alguien, a la hora de una depresión extrema. Walsh afirma que decir las cosas en voz alta suele tener mucho poder.

Definitivamente hay que agredecer a este chico por compartir una historia tan increíble. Es un gran ejemplo que puede servir para muchas personas que pasan por procesos de depresión.

¡La vida cambia todos los días, debemos superar los obstáculos y alcanzar la felicidad!

