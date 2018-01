Logra estas poses sexuales de pie y no mueras en el intento

Alguna vez has intentado tener sexo de pie con tu chico y la cosa (en el mejor de los casos) no ha funcionado. Porque la realidad se impone a tus fantasías y resulta que tu chico no es el hombre más alto y más fuerte del mundo. Aún así, él tiene estas fantasías y está decidido a satisfacerte, así que acudimos a su rescate para descubrir cómo tener sexo de pie y no morir en el intento.

Es posible tener sexo de pie así

Sabemos que la vida no es como en las películas y el sexo tampoco. Pero es cierto que no nos podemos resistir a esas escenas de pasión donde los protagonistas se entregan al sexo en el ascensor o apoyados en la pared de la entrada porque el calentón no les ha dejado llegar al dormitorio. Y lo hacen allí mismo, de pie. Y lo disfrutan.

Pero, ¿cómo vencer la cruda realidad? Con pequeños toques de imaginación y con mucha, mucha precaución, que el sexo de pie es casi tan peligroso como el sexo en la ducha. Vamos a la clase práctica.

Posturas para tener sexo de pie

Primero dejemos las cosas claras: esa postura en la que estás de pie en medio de una habitación, tu chico te sube, tu enlazas tus piernas en su cintura y listo… Así pues, el sexo de pie para los simples mortales, va a necesitar un punto de apoyo más antes que después.

Sexo contra la pared

La pared es la mejor aliada del sexo en vertical. La pared será nuestra amiga. Bien porque él se apoye en la pared, bien porque seas tú la que se mimetice con la pared, de frente o de espaldas, ahí hay infinitas posibilidades de hacer el amor cara a cara o de tener sexo salvaje.

Sexo en la mesa

Donde dice mesa, puede decir mesón, cómoda, mesilla de noche o cualquier otro mueble que nos sirva de apoyo. ¿Has oído alguna vez decir aquello de 'dame un punto de apoyo y moveré el mundo'? Pues lo dijo una persona que estaba intentando tener sexo de pie. Apoyarse en la mesa, por ejemplo, no es hacer trampa, sino apostar por el sexo seguro para no tener incidentes que lamentar.

Sexo en la ducha

El clásico entre los revolcones verticales se produce en la ducha, con el riesgo de lesiones que ello conlleva pero con el plus de erotismo que nuestras mentes calenturientas le han proporcionado a la escena en cuestión. Recuerda que la ducha también tiene paredes, utilízalas para una mayor comodidad y precisión.

El Kamasutra de pie

Seguramente has visto en el Kamasutra algunas posturas imposibles dignas de artistas circenses. En algunas incluso te pueden proponer tener sexo haciendo el pino puente, contorsionándote hasta que tu cuerpo y el de tu pareja formen una especie de aspa de molino o esas en las que tu cabeza queda en un limbo de gravedad. ¡No lo intentes! No es cierto que haya que probarlo todo en esta vida y seguro que en horizontal llegas antes al orgasmo y disfrutas

