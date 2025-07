Miss Universo luce el alma de Guayaquil: un vestido ecuatoriano que inspira al mundo

Cuando la moda cuenta historias, no solo viste cuerpos: transforma percepciones. Así lo demostró la reciente aparición de Victoria Kjaer, Miss Universo 2023, quien lució un vestido inspirado en Guayaquil, diseñado por la firma ecuatoriana Salma, durante su visita oficial al país. La pieza forma parte de la colección “Ecuadorian Haute Couture”, una propuesta que eleva la riqueza cultural del Ecuador a través de la alta costura.

El diseño, elegante y simbólico, celebra el espíritu de la región Costa y rinde homenaje a Guayaquil, ciudad emblemática de resiliencia y fuerza. Con una blusa blanca que evoca pureza y sofisticación, y una falda celeste que fluye como el cielo abierto, el conjunto encarna libertad, esperanza y nobleza. Las mangas abullonadas aportan fuerza femenina con dulzura, y cada detalle se conecta con la identidad de una ciudad que abraza al mundo con orgullo.

Este es el primero de cuatro diseños que integran la colección “Ecuadorian Haute Couture”, creada especialmente para Miss Universo. Cada traje representa una región del país y una esencia distinta: la Costa poderosa, las Galápagos ancestrales, la Sierra serena y la Amazonía vibrante. “No queríamos simplemente vestir a la mujer más hermosa del universo, sino contar la historia de nuestro país con elegancia y autenticidad”, afirma Salomé Marín, CEO de Salma.

La colección que viste al país

Cada prenda es elaborada artesanalmente en Ambato, fusionando técnicas tradicionales con un diseño moderno y sofisticado. Esta colección no solo celebra la belleza, sino también la diversidad, la cultura y el empoderamiento femenino. “Confeccionamos poder”, expresa el lema de la marca, que busca que cada mujer se sienta auténtica, fuerte y segura con lo que lleva puesto.

“Ecuadorian Haute Couture” será presentada en escenarios nacionales e internacionales como un símbolo de identidad. Para Salma, vestir a Miss Universo es más que un honor: es una oportunidad de mostrar al mundo que Ecuador es moda, arte y esencia.

Rumbo a Miss Universo Ecuador 2025

El impacto de esta colaboración marca un hito en la moda nacional y eleva la expectativa sobre el próximo certamen de Miss Universo Ecuador 2025. Salma, reconocida por vestir a candidatas y reinas en ediciones anteriores, se perfila como una de las casas de moda preferidas para vestir a las futuras representantes del país.

La conexión entre diseño, identidad y orgullo nacional refuerza la importancia de este evento no solo como un concurso de belleza, sino como una plataforma de cultura, emprendimiento y representación.

¿Quién está detrás de Salma?

La mente y el corazón de esta firma es Salomé Marín, una apasionada por la moda con más de dos décadas de experiencia en la industria de la belleza. Inspirada por su madre, Mónica, y con la colaboración de la diseñadora Diana Flores, ha consolidado a Salma como una de las marcas emergentes más prestigiosas del país.

Desde su creación en 2023, Salma ha desfilado en escenarios internacionales como el Paris Fashion Week, el Miss World 2024 en India, y certámenes como Miss Supranational en Polonia. La marca ha vestido a reinas nacionales e internacionales, con colecciones como “Resiliencia”, que reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación.

Cada prenda lleva con orgullo la etiqueta “Made in Ambato”, representando no solo a una ciudad, sino a todo un país que vibra con elegancia, creatividad y determinación. Salma demuestra que la moda ecuatoriana no tiene nada que envidiar al mundo: tiene alma, historia y propósito.