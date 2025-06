Mabel Velarde: Un referente del fútbol femenino a destacar a escala mundial

Para Mabel Velarde, el fútbol no es solo deporte. Es identidad, resistencia y conocimiento. Desde que tenía cinco años, cuando era la única niña en escuelas masculinas y soñaba con moverse como Zinedine Zidane, supo que había algo en la cancha que la conectaba con su esencia. “Nunca tuve referentes femeninos. Recién a los ocho años conocí a Mia Hamm, y me inspiró porque luchaba por nuestros derechos”, recordó.

A los 12 ya era la primera ecuatoriana fichada en el extranjero: jugó en Saprissa (Costa Rica), luego obtuvo una beca del 100% en Estados Unidos, pasó por el fútbol profesional de California, se puso la camiseta de Boca Juniors y, más tarde, fue parte de la histórica selección ecuatoriana que clasificó al Mundial de Canadá 2015. Pero para ella, lo más valioso no fue solo lo que logró, sino lo que entendió en el camino.

“Después del Mundial viví crisis de ansiedad e insomnio. Me pregunté: ¿cómo una de las jugadoras más experimentadas puede sentirse bloqueada? Ahí entendí que ser deportista no te priva de vivir emociones, tensiones o bloqueos. Y empecé a estudiar. Me formé en fisiología, salud, yoga, respiración evolutiva y anatomía femenina. Ahí vi que el cuerpo de las mujeres necesita otro tipo de comprensión”, dijo Mabel con emoción.

Entrenamientos que respeten los ciclos

Una de sus grandes banderas es visibilizar cómo el alto rendimiento afecta la salud femenina si no se toman en cuenta los ritmos hormonales. “El cuerpo con útero tiene otra fisiología. No somos máquinas. A los 15 me rompí el ligamento cruzado por entrenamientos excesivos, sin que nadie considerara mi ciclo menstrual. En la selección entrenábamos tres veces al día, sin comprensión del cuerpo femenino”.

Mabel no habló desde la teoría: habla desde su carne, su historia y su investigación. “No existe soberanía corporal sin conocimiento del ciclo menstrual ovulatorio. Muchas chicas tienen amenorrea, ovario poliquístico o desequilibrios hormonales por ignorancia. Y eso no es normal: es violencia institucionalizada en el deporte”, denunció.

Según explicó, el estrés continuo eleva el cortisol, que desregula todo el sistema endocrino. Esto no solo afecta el rendimiento, sino también la salud mental. “Yo he trabajado con chicas que llegan con ansiedad crónica. Porque entrenar de lunes a domingo, sin pausa, sin cuidado, termina agotando el cuerpo y la mente”.

Mabel Velarde Mabel inició en el fútbol desde los 5 años y ahora entrena a niños, niñas, mujeres y hombres.

Autoconocimiento y revolución hormonal

Por eso, su propuesta fue tan innovadora como urgente: entrenamientos que partan del ciclo ovulatorio, formación a entrenadores en fisiología femenina, registro corporal más allá de apps y procesos deportivos centrados en el respeto al cuerpo.

“No solo hay que saber en qué fecha menstruas. Hay que entender en qué fase estás: ovulación, fase lútea, menstruación. Cada una tiene distintos niveles de energía, concentración y vulnerabilidad a lesiones. Eso cambia todo”, explicó.

Además, insiste en que cuando una deportista se conoce, su juego se transforma. “Como respiras, es como te mueves en la cancha. Como te conoces, es como te relacionas contigo y con los demás. El deporte no puede seguir siendo un lugar de exigencia sin conciencia”.

Ecuador, un país con talento… y deuda

Sobre el panorama nacional, Mabel fue directa: “Ha mejorado, pero mientras en la dirigencia no haya personas que entiendan las necesidades reales del fútbol femenino, estamos lejos. No hay inversión real, no se habla del ciclo menstrual, no se forma a entrenadores en género ni fisiología. Todo eso influye”.

Aunque celebró que la Copa América Femenina se realice en Ecuador, lamentó la escasa publicidad y la falta de estrategia formativa. “Aquí un jugador hombre se retira y lo contratan de inmediato en una selección. ¿Y las mujeres? Hemos vivido, estudiado, trabajado, pero no nos dan espacio. ¿Por qué? Porque a algunos no les gusta que exijamos lo justo”, denuncia.

Sin embargo, ella sigue creando futuro. Ha trabajado con la Juventus, en campamentos del Barça, con fundaciones ligadas al Arsenal. Y hoy entrena y acompaña a nuevas generaciones en procesos deportivos integrales, donde el rendimiento nace del respeto.

Ahora mismo, tras estudiar preparación física, nutrición deportiva, anatomía del movimiento, fisiología, entrenamiento, sus programas se centran en el fútbol terapeútico para prevenir y erradicar violencia, educación deportiva para la no violencia que puede utilizarse en clubes, federaciones y cualquier espacio deportivo para mujeres.

Mabel cierra con una frase que lo resume todo: “Mientras tú como deportista tengas herramientas de autoconocimiento, vas a tener otro rendimiento en la cancha”.