Tras perder 234 kilos, la ex participante de Kilos mortales tuvo que someterse a una cirugía para completar su proceso

Hace poco más de una semana, Tammy Slaton, conocida por el programa ‘Kilos Mortales’, sorprendió al público con su transformación física tras perder poco más de 200 kilos, luego de un proceso que ha sido televisado y aplaudido por sus médicos, gracias a la voluntad que la caracterizó.

Vale recordar que la originaria de Kentucky, no solo perteneció a los casos que se televisaron individualmente a través del famoso programa de televisión, sino que tuvo su propio especial junto a su hermana Amy, conocido como las ‘Hermanas de 300 kilos’, en los que se describe su caso mencionando:

Tammy Slaton (Captura TLC)

“Con un peso conjunto que supera los 450 kilos, las hermanas Slaton tratan de ponerse a dieta para cumplir los requisitos de su cirugía bariátrica”, adelantando un poco del procedimiento del que hoy, Tammy se ha convertido en toda una inspiración para quienes, igual que ella, se mantienen en la lucha por adquirir un estilo de vida más saludable.

Esta es la cirugía a la que Tammy Slaton se sometió para su transformación física

Recientemente, se ha dado a conocer que Tammy Slaton se ha sometido a una nueva cirugía que le permitiría presumir la figura por la que tanto ha luchado, de la que ahora, pesa 91 kilos y se mantiene trabajando para alcanzar su peso deseado.

Y es que, según mostraron en el programa, Tammy Slaton enfrentó severos problemas de salud que la mantuvieron inmóvil en una silla, además de provocarle problemas como neumonía e intoxicación por monóxido de carbono.

Fue así, que, luego de mostrar su compromiso con el programa para perder peso, el doctor Eric Smith, compartió con ella la noticia que le permitiría continuar con su transformación física donde le retirarían el exceso de piel que quedó luego de bajar más de 200 kilos, de la cual, pasarán algunos meses hasta ver el resultado final.

¿Qué es una dermolipectomía, la cirugía a la que se sometió Tammy Slaton?

Tras el anuncio, el doctor Peter Rubin en compañía de 12 especialistas, ingresaron al quirófano para comenzar con esta transición para Tammy Slaton, quien, previo a su cirugía, contó cómo se sentía:

“Simplemente, el dolor y luego el miedo a cómo me veré después (...) Estoy tan acostumbrada a ver todo esto colgando de mis brazos y ahora, cuando me despierte el domingo o el sábado, ya no lo voy a soportar, voy a parecer medianamente normal de cara a cara. Da miedo, pero es gratificante al mismo tiempo”.