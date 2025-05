Ana Rita Torres: la arquitecta de la imagen personal auténtica que conquista el mundo

Con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, esta incansable emprendedora ha capacitado a más de 200.000 personas en diversos países de América Latina y Europa, demostrando que la imagen personal es una poderosa herramienta para el éxito y el bienestar integral.

Ana Rita Torres es una fuerza de la naturaleza, una “buscadora, una curiosa desde muy chica”. Su espíritu emprendedor se manifestó tempranamente; con tan solo 17 años, ya estaba “haciendo tejer por tejedoras... suéteres para hombres y los salía a vender”.

Esta innata necesidad de crear y explorar, a menudo “contra la corriente”, ha sido el motor de su trayectoria. Para ella, cada desafío es una oportunidad: “cada situación que no es la que yo espero, para mí es una gran oportunidad para entusiasmarme con que va a venir algo mejor de lo que yo creía”.

Su pasión por la imagen personal la llevó a fundar Garbo Imagen Internacional, una consultora que no solo asesora, sino que empodera. Ana Rita es licenciada en Estudios Sociales y Humanos con especialidad en Relaciones Públicas, posee un Máster en Asesoría de Imagen y otro en Coaching de España, además de un Máster en Moda e Stile de Italia, entre muchas otras certificaciones y especializaciones.

Es autora del libro “COLORIMETRÍA, Teoría y Práctica, Guía para Asesores de Imagen” y creadora de la APP COLORIMETRY PRO, una herramienta profesional para el estudio del color en la imagen personal.

Para Ana Rita, la imagen personal no es solo física. “Nosotros somos muy profesionales, muy comprometidos con lo que las personas buscan, con esto de ser, de respetarnos y de respetar a las personas como únicas que son”, afirma.

Su filosofía se centra en la autenticidad: “si realmente no te conoces y no sos leal a lo que realmente querés y te gusta, es muy difícil proyectar algo que no sea auténtico”. Ella es una firme creyente de que “sin dudas que los cambios externos generan cambios internos”, refiriéndose a la popular frase “como te ven, te tratan”.

Garbo Imagen Internacional no ofrece “recetas”, sino que se enfoca en que las personas “se encuentren, porque está todo dentro de uno”.

La marca personal, en esta era digital, es fundamental: “Hoy todos somos, a lo que estamos en la era de pura imagen, todo es marca personal, nadie puede quedar afuera y las redes sociales obviamente nos han hecho dimensionar que todos tenemos una imagen pública que cuidar”.

Ana Rita enfatiza la importancia de la coherencia: “tienes que saber hacia dónde vas y lo que le da Garbo a los alumnos... es a eso, a que sepan que teniendo una marca personal, partiendo de esto de que saben lo que quieren, van a poder lograr lo que se proponen”.

Con una trayectoria que incluye ser coach de imagen para empresas grandes en Ecuador y EE. UU., así como directora de cursos y diplomados en diversos países de América Latina, Ana Rita Torres ha presenciado innumerables casos de éxito.

“Los casos de éxito tienen que ver con esas personas que aprovechan las herramientas y ven lo que es la asesoría de imagen, que es una gran herramienta para hacer lo que quieras en este mundo, para empezar a alinear tu imagen acorde a tus necesidades y objetivos, pero además te abre todas las puertas que se te puedan ocurrir”.

De hecho, ella cree que la asesoría de imagen “debería enseñarse en la escuela, porque es transversal a lo que quieras, cualquier profesión, cualquier situación, cualquier emprendedor o persona para su propia imagen debería manejar los conocimientos con fundamentos”.

Detrás de este imperio de la imagen, Ana Rita se describe como una “madre, abuela y emprendedora desde chica”. Su energía inagotable la impulsa a “enriquecer lo que hacemos constantemente”. Se niega a caer en la obviedad, buscando siempre “darle un toque distinto” a todo lo que hace.

“Miro el mundo con una mirada de turista, cuando miras las cosas buscando lo nuevo, lo diferente”. Esta curiosidad constante la mantiene “viva, lo vivo en el sentido de energía”. Aunque ella “pone un poco la cara”, Ana Rita atribuye gran parte del éxito de Garbo a un equipo sólido: “yo te puedo asegurar que lo digo con orgullo, con humildad, con respeto, con admiración a un equipo”.

Ana Rita Torres no solo enseña a proyectar una imagen, sino a construirla desde la esencia, inspirando a miles de mujeres y hombres a abrazar su autenticidad y a alcanzar sus sueños.