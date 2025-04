El maquillaje como herencia: madre e hija conquistan juntas el mundo de la belleza

Por el Mes de la Madre, conversamos con ‘Priscila MUA’ como es conocida en Cuenca y el mundo, una mujer que ha convertido su pasión en una misión de vida: ayudar a otras a sentirse bien en su piel. Su historia inspira a mujeres de todas las edades.

Tendencias de maquillaje para madres jóvenes Foto: Priscila Alvarado

Una mujer que transforma con brochas y empatía

Priscila Alvarado no solo es maquilladora profesional, es madre de dos princesas: Paula Araujo de 25 años y Sofi Araujo de 19 años, una mujer que ha convertido su talento en una herramienta de empoderamiento, para todas las mujeres que llegan a su estudio.

Con más de 18 años de trayectoria, ha trabajado con mujeres de diferentes generaciones y contextos, guiándolas con una premisa sencilla pero poderosa: sentirse bien es el primer paso para verse bien.

“Para mí, el maquillaje diario debe sentirse como un gesto de amor propio, no como una obligación”, afirma.

Su enfoque va más allá de la estética: busca fortalecer la seguridad y autoestima de cada mujer que pasa por sus manos.

Estilo y talento que cruzan fronteras

Priscila Alvarado, reconocida estilista capilar y maquillista ecuatoriana, ha consolidado una carrera en la industria de la moda.

Con una técnica impecable y una pasión inquebrantable, ha sido parte de producciones en revistas internacionales como Vogue, Scorpio y Cosas EC, llevando su talento más allá de nuestras fronteras.

De Ecuador para el mundo

Tendencias de maquillaje Foto: Piscila Alvarado

Además, ha trabajado con celebridades como Esther Acebo (La Casa de Papel), Estefani Espín, Gaby Díaz, Flaca Guerrero y Sofía Caiche, demostrando que el talento nacional tiene todo para brillar en la industria del entretenimiento y la moda internacional.

Su nombre es sinónimo de creatividad, excelencia y estilo con sello ecuatoriano.

Tendencias con alma: su guía para madres y mujeres reales

Con motivo del Mes de la Madre, ‘Priscila MUA’comparte sus recomendaciones para distintos momentos de la vida.

Para mujeres mayores de 50 años, sugiere cuidar la piel, hidratarla bien y optar por bases ligeras con acabados luminosos. “El iluminador en crema, aplicado suavemente en puntos estratégicos como pómulos y lagrimal, da frescura”, explica. - En cuanto a cejas y labios, apuesta por formas suaves y colores como duraznos o rosa viejo.

Para madres jóvenes y trabajadoras, propone una rutina práctica de cinco minutos: corrector, máscara, rubor en crema y labial multifunción. Las pieles jugosas, cejas peinadas y tonos terracota o rosados cálidos son su sello.

Maquillar en familia: una conexión que va más allá del trabajo

Cuidado de piel para mujeres Foto: Priscila Alvarado

Pris, como la conocen en Cuenca, donde se ha ganado un puesto privilegiado entre las figuras del medio, comenta a revista Nueva Mujer, que lo que esta profesión le ha entregado también, es poder trabajar junto a su hija Paula, considerando que es una experiencia reveladora.

Ya que le permite no solo transmitirle conocimientos técnicos, sino también valores como la responsabilidad, el respeto por la individualidad y la importancia de encontrar belleza en lo cotidiano.

“Ver cómo ella desarrolla su estilo, cómo conecta con las clientas, me llena de orgullo. Es admirarla en otra dimensión, no solo como madre, sino como colega. Me emociona verla tomar decisiones, proponer ideas, construir su voz dentro de esta industria. Y me recuerda que la belleza también se hereda, pero no como algo fijo, sino como una energía que se transforma de generación en generación”, comenta emocionada.

Por su parte, Paula, nos comenta que trabajar junto a su mamá es una experiencia profundamente nutritiva. Aunque no ha estado exenta de desafíos, ha sido una oportunidad única de crecimiento tanto personal como profesional.

“Admiro profundamente a mi madre, no solo por su calidad humana, sino también por su profesionalismo y entrega. Gracias a su trayectoria y visión, he tenido la oportunidad de vivir experiencias laborales que jamás imaginé, como participar en eventos en Dubái o Estambul” dijo Pauli, como la llaman de cariño.