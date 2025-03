Casas Vacías: el lado oculto de la maternidad, la pérdida y el duelo

“Las casas vacías se llenan de recuerdos, de lo que fue, de lo que ya no está.”

PUBLICIDAD

Brenda Navarro es una escritora mexicana cuya obra se distingue por su capacidad para explorar los rincones más profundos de la emoción humana.

En Casas vacías (2019), su primera novela, aborda temas como la maternidad, la pérdida y la ausencia, utilizando un lenguaje íntimo y reflexivo. La novela se adentra en la complejidad de las relaciones familiares, enfocándose en las huellas que deja el dolor y la distancia.

Con una prosa que conmueve y desafía, Navarro construye un relato de silencio y vacío que resuena con las experiencias universales de quienes enfrentan la pérdida y el desarraigo.

Su escritura, cargada de sensibilidad y tensión emocional, posiciona a Navarro como una de las voces más poderosas de la literatura contemporánea en español.

¿Te imaginas Casas Vacías como una obra de teatro?

¿Cómo lograr adaptar una historia tan compleja, profunda y dolorosa? ¿Se necesitan muchos actores, un solo monólogo, o es necesario ejemplificar cada escena?

Humberto Pérez Mortera se encargó de llevar al escenario una historia que no solo duele, sino que te atraviesa, te hace sentir y te lleva a cuestionarte a medida que avanza.

PUBLICIDAD

En tan solo 90 minutos, y con la participación de dos talentosas actrices —Paula Watson y Mariana Villega—, logra dejar una huella imborrable en el corazón del público.

El dolor, esa emoción cruda y visceral, se saborea, se siente, se sufre, pero lo que realmente lo transforma es la magistral interpretación de las actrices, la poderosa historia de Brenda Navarro y la creatividad de Humberto.

En este escenario, la simplicidad se convierte en una fuerza desbordante, donde todo recae en la historia y las actuaciones.

¿De qué trata la historia?

Paula Watson interpreta a la madre biológica, una mujer que enfrenta enormes dificultades para ejercer su maternidad y que, finalmente, pierde a su hijo.

Su situación se contrapone con la de Mariana Villega, quien sueña con ser madre, pero la violencia y las circunstancias sociales que enfrenta la privan de esa posibilidad.

Las actrices no solo representan a sus personajes, sino que se convierten en las voces de lo que la otra no puede expresar.

A través de sus actuaciones, nos muestran un abanico de emociones complejas, haciendo que cada palabra y cada movimiento carguen un significado profundo.

La puesta en escena posee un dinamismo experimental que no necesariamente agradará a todos. Los movimientos incómodos, tanto en el lenguaje corporal de las actrices como en sus palabras, pueden generar una sensación de rechazo en ciertos momentos. No son monólogos estáticos y, si no estás acostumbrado a obras de este tipo, la experiencia puede resultar desafiante.

Te recomendamos asistir con una mente abierta, sabiendo que lo que vas a presenciar es una experiencia única. Cada detalle está pensado para removerte, para confrontarte con sentimientos y contradicciones que quizás ni sabías que existían.

¿Dónde puedes verla?

La obra se está presentando en el Foro Shakespeare, del 28 de febrero al 23 de abril.

Viernes: 20:30

Sábados: 18:00 y 20:30

Domingos: 18:00

Costo: $400 pesos mexicanos.