¿Sabes cuándo es el día del infiel? Esta ‘oscura’ fecha de su celebración en el calendario te sorprenderá

El Día de San Valentín es una de las fechas más especiales para las parejas enamoradas, pues es un momento más para demostrar el amor que los une. Sin embargo, hay quienes no solo tienen una relación con una sola persona, sino con dos o más al mismo tiempo sin, muchas veces sin que las otras partes estén enteradas, por lo que ellas también desean celebrar este día especial, pero no pueden porque no son “oficiales”.

Pues, como casi todos los “problemas” tiene solución, algunos idearon crear el “Día de los infieles” para puedan festejar por todo lo alto su amor prohibido. Así desde el 2015, cada 13 de febrero, lo celebrarán. De acuerdo con el portal Daily Mail, esta fecha fue establecida por la página web de citas Ashley Madison.

Hay que recordar que este portal es conocido por facilitar encuentros entre personas casadas que buscan relaciones extramatrimoniales. La elección del 13 de febrero se basa en datos que indican un aumento en las infidelidades alrededor del Día de San Valentín.

Estas son las ciudades más infieles de México

Aunque la iniciativa surgió en Estados Unidos, la conmemoración se ha extendido a otros países. Sin embargo, no es una festividad oficial y su aceptación varía según las culturas y sociedades.

Algunos la consideran una oportunidad para reflexionar sobre la fidelidad y las relaciones, mientras que otros la ven como una celebración controvertida.

Aplicaciones para infieles (Captura de Pantalla)

Es importante destacar que, aunque el “Día del Infiel” ha ganado notoriedad en ciertos círculos, no cuenta con un reconocimiento formal y su observancia es principalmente anecdótica. Daily Mail también aportó cifras sobre los encuentros clandestinos.

“Nuevas estadísticas revelan que el 71 % de los maridos infieles planean ver a sus amantes el 13 de febrero, dejando el día de San Valentín libre para una cita con sus parejas oficiales. El mismo día de San Valentín, el 60% planea invitar a sus novias o esposas a cenar, y sólo el2% la llevará al bar”, reseñó el medio de comunicación británico, según una encuesta a hombres de ese lugar.

Sin embargo, México también tiene sus estadísticas. La misma plataforma Ashley divulgó cuáles son las ciudades con más infieles y en l ranking quedó así: En el primer puesto, Zapopan, en el estado de Jalisco. El segundo tuvo un empate con Tijuana y Baja California; y Puebla quedó de tercera.