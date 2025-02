¡Increíble! En un impactante video, padre captó el momento en el que una ballena se tragó a su hijo y sobrevivió

Como si se trata de una escena sacada del cuento de Herman Melville, Moby Dick, un joven kayakista vivió una experiencia aterradora cuando una ballena jorobada lo tragó. Todo el insólito momento quedó grabado en la cámara de su padre, quien lo acompañó y estaba detrás de él, a unos cuantos metros.

PUBLICIDAD

El increíble momento ocurrió el sábado 8 de febrero en el estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, en Chile. Adrián Simancas, de 24 años y su padre Dell Simancas (49) realizaron una travesía en kayak por la zona para llegar a una isla Nassau en la zona sur de la región. El joven programador y músico iba un poco más adelante que su padre cuando pasó lo impensable.

Una ballena jorobada apareció repentinamente, abrió su boca y lo “comió” con todo y kayak, pero unos pocos segundos después lo expulsó, así lo informó el portal chileno de noticias Bio Bio. El video se viralizó y a tenido miles de reacciones.

“Pensé que algo me había comido”

Adrián contó al noticiero 24 Chile los aterradores segundos que vivió tanto adentro como afuera del cetáceo: “Sentí un golpe por detrás, era entre algo que me levantaba y movía como una ola, pero demasiado fuerte. Fue algo azul oscuro y algo me rosó la cara, de una textura babosa, y se cerró”, explicó el también analista al noticiero chileno 24 Horas.

Continúo: “No entendía lo que estaba pasando, pensé que me habían comido. Pensaba qué pasaba mientras me hundía sin ver nada. Pensé que había muerto, que ya no tenía nada que hacer. Fueron como dos segundos y ascendí”.

Simancas manifestó que tenía miedo de que lo que hubiera sido lo atacara de nuevo, por eso le advertía al padre, quien desde lo lejos y mientras se acercaba a él trataba de tranquilizarlo. Dell una vez que vio de nuevo a su hijo le gritó: “¡Tranquilo, agarra el bote, no te subas, tranquilo, agárralo!”.

No perdió la calma y supo manejar la situación, se acercó y tendió una cuerda y lo remolcó hasta la orilla. En medio del rescate no perdió el sentido del humor y entre risas le afirmó a su hijo: “Te grabé, estás bendecido. Te dio un beso una ballena”.

PUBLICIDAD

Los dos aseveraron que pudieron resolver porque están capacitados y también equipados para cualquier eventualidad, aunque no esperaban que fuera tragado y expulsado por una ballena.

Los Simancas acotaron que cada vez que salen en kayak llevan GPS, equipo satelital y trajes secos para protegerse de las gélidas aguas, ya que están muy cerca de la Antártida.