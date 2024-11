Familia española aparece con vida una semana después de la Dana, pero se llena de desprecio por este detalle

La provincia de Valencia, en España está enfrentando una de las mayores catástrofes que ha vivido en las últimas décadas, luego de que el pasado 29 de octubre la intensa e incesante lluvia provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) subió los niveles de los causes de los ríos. Todo colapsó y la ría penetró en las zonas.

La fuerte corriente de lodo arrasó todo a su pasó y dejó hasta hoy, 8 de noviembre, 223 muertos y 50 desaparecidos, según el diario español AS. Mientras que en el periódico El País informaron que España le pidió a la Unión Europea equipos de bombeo y expertos para sumarse en los trabajos de vaciado de lodos de alta densidad en garajes y alcantarillados. Además, el rey Felipe IV anunció que regresará a Valencia el martes 12 de noviembre.

En tanto, México brindó su apoyo al enviar a los Topos Aztecas para colaborar en las labores de búsqueda y rescate. Son 11 brigadistas quienes formarán escuadrones especializados para localizar a personas desaparecidas en zonas de difícil acceso.

Familia entera apareció viva, pero indignó por este gesto

Gracias a las redes sociales, los parientes pudieron conseguir con vida a una familia entera, lo que alegró a todos en medio del dolor y la desgracia imperante. Xenia y Santiago vivían en la localidad de Catarroja con sus dos hijos Laia y Ángel.

El 29 de octubre todo se desarrolló con total normalidad. Los niños fueron a la escuela y ellos a trabajar. Al mediodía, él notificó a la familia que iría a comprar insumos porque temía lo peor por cómo estaba el cielo en ese momento. Eso fue lo último que supieron de todos ellos. Así lo informó el diario ABC de España.

Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, los familiares y allegados trataron de contactarlos, pero no respondieron sus celulares. En realidad, los aparatos se quedaron en el carro, del que lograron escapar cuando comenzó a ser arrastrado por el agua. Una vecina los ayudó y se salvaron todos. Permanecieron con ella.

En tanto, al no tener noticias de ellos, los parientes los ingresaron en una página de personas desaparecidas y difundieron sus fotos por todas las redes sociales. Sus rostros se viralizaron y esto fue lo que permitió que el final fuera feliz. El lunes 4 de noviembre, Xenia bajó por comida a unos de los puntos de reparto en el mismo Catarroja y alguien la reconoció.

Le comentó que toda su familia la estaba buscando y le prestó su celular. Xenia los contactó de inmediato. Desde el 29 de octubre estuvieron sin luz, agua y comida en la casa del vecino.

Ahora, las redes sociales que sirvieron para hallarlos está sirviendo de plataforma para “lapidarlos”. Decenas de internautas no logran entender cómo no pudieron comunicarse pese a los recursos a los que tuvieron accesos.

Esto fue parte de lo que le escribieron: “A esta historia le falta un pedazo por contar, no tiene lógica que la familia no encontrara la forma de llamar o avisar a sus familiares en una semana”, “Yo no entiendo cómo no contactaron con sud familiares hasta que no les ha dicho que, lógicamente, los buscaban desesperados”, “Un poco extraño esto”, “¿Jamás hicieron el mínimo esfuerzo para hacerles llegar a sus familiares que estaban vivos?”, y “¿Y ella al bajar no se le pasa por la cabeza pedir a alguien hacer una llamada?