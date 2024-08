¿Tienes hijos oasis o maestros?: esto es que lo define a cada uno

La maternidad o paternidad es una gran labor, que es gratificante, pero al mismo tiempo agotadora y desafiante. Sin importar la cantidad de niños que se tenga, formar a un ser humano requiere de mucha paciencia, empatía, amor, humildad, respeto y responsabilidad. Unas veces puede resultar más o menos complicado, según la personalidad de cada chico, entre otras cosas.

¿Quién no desea tener un hijo obediente, estudioso y aplicado? A todas y quien lo niegue se miente a sí misma. La psicoterapeuta y autora del libro “Tu hijo, tu espejo”, Martha Alicia Chávez, afirmó en una entrevista con Leticia Garcés en el podcast “Padres formados”, que es necesario que como padres se aprenda a amar incondicionalmente a los hijos.

Hijos oasis o maestros

“En las relaciones padres e hijos vamos a cometer errores porque somos imperfectos y limitados, pero debemos desarrollar la capacidad de amarlos incondicionalmente, y se trata de que, a pesar de que no me gusta tal cosa o me choca, rechazo esa conducta o esa actitud, pero no a ti, a ti te amo y elijo amarte, esto es una elección cotidiana”, detalló la experta mexicana.

Además, acotó que en los hijos vemos las proyecciones de nuestras propias historias y que a veces son difíciles de reconocer: “Cuando digo: ‘Esto me molesta de mi hijo’, es porque estoy proyectando esta área de mí que no he resuelto”, explicó Chávez.

Entonces, ¿hay tipos de hijos según las proyecciones de los padres?

La psicóloga Yugle Rivas, detalló en el programa matutino “Hoy Día” cómo son los hijos maestros y oasis. “Estos términos provienen del libro ‘Tu hijo, tu espejo’. Esta forma de entender el comportamiento indica que todos anhelamos, cuando nos convertimos en padres, en tener el hijo que al dices: ve a ducharte y te contesta: ‘Ok, papá’. Pero, hay otros que vienen a hacer todo lo contrario: no quiero hacerlo. En esa diferenciación no se trata de que estás haciendo algo equivocado, sino que son temperamentos”.

¿Tienes hijos oasis o maestros?

Entonces le niño oasis es el que tendrá un comportamiento ejemplar, que parece que se autoforma y educa, que necesita estar encima para que obedezca o no cuestione. Son responsables, no dan problemas y la relación fluye con facilidad.

Mientras que el maestro, en todo lo contrario. “Ese hijo que llega a tu vida para enseñarte a trascender y, probablemente, para enseñarte a ser maestro y expandirte en tu vida. (...) El hijo maestro viene para conectar con tus propios miedos, para mostrarte, por eso es tu hijo espejo”, explicó Rivas.

La experta manifestó que en los niños oasis funciona explicarle una norma. Si les explicas que tienen que bañarse después del fútbol porque están llenos de arena, lo entienden y harán. Pero, esto no funciona así con el maestro, ya que para ellos una norma que siga después de explicación se vuelve una petición, lo generaría una reacción como: “La arena está en mi cuerpo, no me molesta y no me quiere bañar”.

Entonces, para este tipo de hijos lo que te funciona es no darle tantos argumentos, las normas deben ser más claras y firmes. No decirle las cosas más de tres veces porque ellos buscan pasear por el borde de tu paciencia para ver qué tan lejos puede llegar. Se debe accionar más y reaccionar menos.

No se trata de que un hijo sea mejor que otro como uno es obediente o por el otro te enseña, sino que ambos te darán lecciones, solo que uno en mayor medida que otro.