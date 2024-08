Para todos los haters: Imane dejó los guantes por un cambio de look y su transformación la dejó como una reina

Imane Khelif, la boxeadora argelina que causó polémica en los Juegos Olímpicos 2024, por supuestamente ser hombre, sigue dando de qué hablar.

La deportista, quien dejó claro que es una mujer, pero tiene hiperandrogenismo, una condición que consiste en el exceso de andrógenos en el cuerpo de una mujer, ganó la medalla olímpica de oro el pasado viernes.

Ahora, ha causado sensación en las redes tras mostrar un cambio de look que ha sorprendido a miles, y dejando de lado sus guantes de boxeo.

Imane dejó los guantes por un cambio de look y su transformación la dejó como una reina

La boxeadora Imane Khelif sorprendió en redes con su nuevo look en el que se mostró más femenina y glamurosa que nunca.

La joven de 25 años lleva ahora el cabello suelto, con ligeras ondas, un maquillaje espectacular y sutil donde predomina el tono rosa, tanto en sus labios como en sus ojos.

Khelif posó además llevando una camisa floreada rosa y unos zarcillos redondos, con una flor en el mismo tono, y por supuesto, llevaba guindada su preciada medalla.

“Imane, al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Sólo necesitas estrategia, fuerza y pegada, que es la esencia de su personalidad”, se lee en la publicación de la cuenta Beauty code, quien fue la encargada de cambiar el look de la famosa deportista.

En redes miles quedaron impresionados y le dejaron mensajes halagadores. “Reina de las Olimpiadas, honestamente no puedo ver ninguna diferencia, ella era hermosa antes ❤️🇩🇿 todo el amor y apoyo desde Egipto”, “para los haters, sigan hablando, ella luce hermosa”, “divina quedó, amé su look”, “definitivamente solo es cuestión de arreglarse y ya”, y “que bella quedó me encantó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Al llegar a su país, Argelia, la boxeadora fue recibida por todo lo alto, como toda una heroína, por su gran rendimiento en los juegos y su gran logro al ganar la medalla de oro.