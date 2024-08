“La gran decepción”: asistentes a la Ceremonia de Clausura de París 2024 delatan mentiras detrás del show

Desde el primer día, París, sede de los JJOO este año, sorprendió con una ceremonia de inauguración de tres horas de duración en la que artistas, bailarines, juegos de luces, pirotecnia y por supuesto atletas, tomaron diferentes puntos de la ciudad para ofrecer un espectáculo sin precedentes, incluyendo la culminación con Céline Dion en lo más alto de la Torre Eiffel.

Durante 17 días, atletas de todo el mundo se reúnen para competir, compartir sus historias y alcanzar sueños que, a menudo, han requerido años de dedicación y sacrificio. Por ello, las expectativas en torno a la ceremonia de clausura aumentan ya que se espera que sea una gran fiesta para celebrarlos a ellos.

Mientras que en redes sociales internautas tuvieron opiniones positivas respecto a lo que sucedió este año, quienes estuvieron presente en el Stade de France, mostraron una realidad muy diferente a lo que se vio en la transmisión global.

Clausura de los JJOO de París 2024 decepciona

La ceremonia de clausura es una pieza central en la culminación de los Juegos Olímpicos ya que es una oportunidad para presentar un espectáculo que encapsule la esencia de los juegos, así como para que se despida de los atletas y espectadores y pasar la batuta a la próxima sede.

Si bien la inauguración fue espectacular, no escapó de las críticas y la polémica, y lo mismo ha sucedido con la clausura, la cual está siendo calificada como “una de las peores”.

Bajo una narrativa de fantasía, el evento fue protagonizado por un misterioso viajero del tiempo, enfundando en un traje dorado, cuyo cometido era revivir el espíritu olímpico en un paisaje futurista. Este número, cargado de simbolismo, reflejaba la aspiración de los Juegos Olímpicos de trascender el tiempo y el espacio, conectando la antigua tradición con un futuro lleno de posibilidades.

La integración de elementos como los bailarines fantasmales y acróbatas, que descendieron desde el techo del estadio Stade de France para levantar unos anillos olímpicos gigantes, añadió un aire de espectacularidad y asombro. Posteriormente, el músico suizo Alain Roche, apareció interpretando “Hymn to Apollo” mientras flotaba en el aire tocando un piano suspendido verticalmente, combinó música y acrobacia de manera sublime. Entre el despliegue de artistas que amenizaron la noche estuvieron Phoenix, Kavinsky, Air, el rapero camboyano VannDa y el dúo de DJs franceses Justice. El cierre estuvo a cargo de la cantante francesa Yseult con “My Way”, que rendía homenaje a las relaciones franco-estadounidenses.

El momento más impresionante fue cuando Tom Cruise descendió desde lo alto para llevar en motocicleta la bandera olímpica hasta el letrero gigante de Hollywood en Los Ángeles.

Mientras que en la transmisión se vio espectacular el despligue de luces, priotecnia y artistas, el momento más decepcionante para los asistentes precisamente llegó cuando el show “se trasladó” a Venice Beach, en Los Ángeles, de la mano de Billie Eilish, los Red Hot Chilli Peppers y Snoop Dog y Dr. Dre.

A unos días de esta ceremonia, internautas han comenzado a sacar videos expresando haberse sentido “estafados” pues creían que estos últimos estarían presentándose en vivo en el Stade de France.

“¿Me estás diciendo que Snoop Dog estuvo en París por 17 días y no pudo quedarse para presentarse en vivo en la clausura?”. “Compré los boletos hace un año con grandes expectativas y esto es una decepción”. “Billi Eilish en Los Ángeles y no Paris?? Me siento estafada”, expresan internuatas.

“Estás amando la ceremonia de clausura de Paris cuando hacen una transmisión de zoom para conectar con LA”

Por si fuera poco, un usuario de TikTok delató que utilizaron efectos de sonido de aplausos, mientras en realidad, la gente estaba en silencio.

Otros denunciaron que no hubo transcripción de lo que se estaba diciendo en francés por lo que mucho no entendieron los discursos. Asímismo, informaron que los atletas comenzaron a retirarse de la ceremonia en cuanto se dieron cuenta que Billie Eilish, los Red Hot Chilli Peppers y Snoop Dog y Dr. Dre no actuarían en vivo. Los mismos atletas compartieron su decepción en video.