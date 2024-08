“Está desesperada”, atleta francesa pidió matrimonio a su novio en los JJOO pero generó debate en redes

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dado para todo, desde competencias hasta anillos de boda perdidos y ahora, una original propuesta de matrimonio.

Estamos acostumbrados a que el hombre es el que pide matrimonio y las mujeres esperamos a que ese momento llegue, pero la atleta francesa Alice Finot decidió dejar de esperar y tener ella la iniciativa.

Este martes, la atleta rompió el récord de Europa con un tiempo de 8:58.67, pero quedó en el cuarto puesto y no tuvo medalla, pero sí se llevó un premio.

Así fue la romántica petición de matrimonio de atleta francesa a su novio en los JJOO

Cuando finalizó la carrera de 3.000 metros obstáculos, la atleta Alice Finot sorprendió a todos los presentes, especialmente a su novio, B runo Martínez Bargiela quien estaba en las gradas, y le pidió matrimonio.

La atleta se arrodilló y le pidió matrimonio mostrándole un pin con el mensaje “el amor está en París”, y por supuesto que su novio aceptó.

Finot explicó que había planeado esta petición desde hace tiempo y la llevaría a cabo si lograba hacer menos de 9 minutos, lo que logró, por lo que se armó de valor y le pidió matrimonio a su novio.

“Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja”, y así fue, quedando para la historia y protagonizando uno de los momentos más memorables y románticos de los Juegos.

Sin embargo, su petición generó debate , pues las mujeres mostraron rechazo a su acción, mientras los hombres aseguran que desearían que les sucediera lo mismo, generando debate.

“Mujeres repitan conmigo, no se les pide matrimonio a un hombre jamás”, “Una mujer segura de lo que quiere y que no le importa el que dirán 🙌”, “ay quiero una así”, “No hagan esto por Dios, si un hombre no te ha pedido matrimonio es xq no se quiere casar”, “por más mujeres así, que tomen la iniciativa”, “uno como hombre también quiere vivir eso, me parece súper romántico”, “Tan bello el princeso y la desesperada 🤦🏻‍♀️”, “Las mujeres también piden matrimonio me encanta”, “En estos tiempos los pájaros le tiran a las escopetas! Pero bueno”, y “Ella va por lo que quiere! No hubo medalla, pero si anillo!🔥bravo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Alice Finot ha hecho un gran desempeño en las Olimpiadas, pues durante la competencia que desarrolló a gran velocidad, la francesa quedó en el segundo grupo y en el toque de la campana para la última vuelta lo hizo de maravilla, a pesar de eso, no logró alcanzar el bronce, pero se fue comprometida de la competencia.

“Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte. Era para no perderse, no vibrar demasiado con el público, no quedar atrapada por las chicas de delante. Sólo quería hacer la carrera que me conviene, sacar mi mejor versión. No me arrepiento. Batí el récord europeo, lo que realmente significa mucho. Siempre supe que podía soñar en grande, hacer cosas que eran un poco atípicas en mi disciplina y aquí estoy, lo logré y todavía quiero más”, dijo tras la competencia.