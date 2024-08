La terrible razón por la que la gimnasta brasileña compitió con el ojo morado y la ceja vendada en Paris 2024

Los Juegos Olímpicos en París está llena de muchas historias aleccionadoras, que inspiran a millones de personas a seguir sus sueños, y no solo en el deporte, pues la constancia y la disciplina son la base para conquistar las metas. Son verdaderos ejemplos a seguir, aunque esta fiesta deportiva también deja algunas anécdotas.

PUBLICIDAD

Una de las historias inspiradoras es la de gimnasta mexicana, Natalia Escalera, quien no dejó de luchar hasta el final de la competición a pesar del insoportable dolor que le generó una rotura parcial del tendón plantar por un accidente que sufrió el día previo en el último día de entrenamiento. Ella participó el pasado 28 de julio en las clasificaciones del all-around femenino.

“Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de la pierna izquierda, donde ya tenía otro desgarré el gemelo también”, expresó la atleta, y eso no le impidió su rutina en barras asimétricas, aunque necesitó la ayuda de su entrenador porque no soportó el dolor en su pierna.

Otra mujer ejemplar es la esgrimista de Egipto, Nada Hafez, quien no llegó sola a los Juegos Olímpicos, pues tiene una “compañía” muy especial: su bebé. La deportista tiene siete meses de embarazo, y esto no le impidió competir. De acuerdo con la propia atleta, ha sido complicado compaginar la maternidad con el deporte de élite, por lo que ha estado en una montaña rusa de emociones y retos físicos. Pero, a la vez, agregó: “valió la pena”.

¿Por qué una atleta compitió con el ojo morado y vendado?

La gimnasta brasileña Flavia Saraiva se llevó la ovación completa del lugar tras competir este martes 30 de julio. La mujer de 24 años estaba calentando en las barras asimétricas para su participación, pero lamentablemente sufrió un accidente, que le ocasionó una abertura en la ceja derecha. Fue atendida por los médicos y le aplicaron un vendaje en el área.

Esto hacía parecer aún más grande el accidente, pero nada la detuvo, y con el parche en su ceja se lució con su performance por los cuatro aparatos de la competición (salto, viga de equilibrio, barras asimétricas y suelo). Hizo historia. Se alzó con la presea de bronce. Es la primera medalla olímpica que se gana en toda su vida, pero esto no fue todo, pues también es la primera atleta en conseguir este premio en Suramérica.

Tras su espectacular victoria, en las redes sociales comenzaron a difundir unas ilustraciones de su rostro golpeado, pero victorioso. Además, que le llovieron halagos: “Golpeó duro, se lesionó y volvió a competir. Esa fuerza y la voluntad de seguir moviéndome ¡me conmueve hasta las lágrimas!”, “¡Flavia eres una verdadera guerrera olímpica! ¡Estaba absolutamente asombrada e inspirada viéndote actuar!” y “Su rutina de suelo fue fascinante”.