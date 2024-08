¿Conflictos en los JJOO? Ella es la gimnasta que aseguran ‘trae pique’ con Simone Biles

Volvió con más fuerza. La gimnasta de Estados Unidos, Simone Biles, sigue siendo una leyenda, título que ha defendido en su gran regreso en estos Juegos Olímpicos de París, luego de que abandonó la gala deportiva de Tokio 2020 por problemas de salud mental y, además, estuvo dos años de baja.

PUBLICIDAD

Simone es la gimnasta con más medallas en su país, al acumular nueve preseas en total, de las cuales seis son de oro. En la capital francesa ha obtenido dos veces el primer lugar: primero en artística general por equipos femenino; y la segunda vez, en la final individual femenina completa, según un artículo de CNN, publicado este jueves 1 de agosto.

Pero, promete seguir rompiendo sus propios récords, pues tiene otras tres participaciones: Salto, el sábado 3 de agosto; viga de equilibrio, el lunes 5 de agosto; y ejercicio de suelo, el lunes 5 de agosto.

Una victoria llena de indirectas

La atleta de 27 años aprovechó su victoria en equipos femenino para enviar un mensaje a sus críticos. A través de las redes sociales, escribió: “Falta de talento, perezosas, campeones olímpicos”, una directa muy directa para la gimnasta de Estados Unidos MyKayla Skinner, quien la descalificó a través de Youtube.

Pero no fue la única deportista que le envió un mensaje a Skinner, pues la otra integrante de la delegación estadounidense, Sunisa Lee, también le comentó: “Señala si Simone Biles acaba de acabar contigo”. El pasado 31 de julio, Simone escribió en su cuenta de X: “Ups, me han bloqueado 👀🫢😂”, quizá refiriéndose a Skinner.

Y que MyKayla se ganó el odio de sus compañeras cuando opinó a inicio de mes: “Además de Simone (Biles), siento que el talento y la profundidad ya no son lo que solían ser. Quiero decir, obviamente, muchas chicas no trabajan tan duro. Ellas simplemente no tienen la ética de trabajo”.

Skinner tiene 28 años, es tricampeona del mundo por equipos. En los Juegos Olímpicos de Tokio, ganó la plata en salto. Hace casi una década, no clasificó para las pruebas olímpicas de 2012. Luego fue suplente en el equipo olímpico de EE UU 2016 en Río.

Estaba tan cerca de los Juegos Olímpicos, pero tan lejos. En 2020, luchó contra la Covid-19 y la neumonía, lo que paralizó su preparación olímpica. Y finalmente, en Tokio, donde “salió de su retiro” para competir en las finales de salto del 1 de agosto, y al final se colocó una medalla de plata alrededor del cuello.