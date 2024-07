Las 3 formas más efectivas de eliminar el moho blanco de las plantas

Si eres de las chicas que adoran las plantas y tiene una gran variedad en casa, seguramente en alguna oportunidad has tenido que batallar contra el moho blanco que cubre parte de tierra y en otros casos hasta puede invadir las hojas y el tallo. Sin dudas, que este aspecto blancuzco no es signo de algo bueno, por lo que se deben buscar tanto las causas, como la forma de erradicarlo para que no salga más.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal especializado, El club de las plantas, esto se debe a la presencia del hongo “Sclerotinia o moho blanco es una enfermedad que afecta a plantas y cultivos, especialmente durante el invierno y la primavera. Pertenece a la familia de los necrotróficos, un tipo de hongo que primero actúa como un parásito absorbiendo los nutrientes de la planta hasta matarla y, no contento con esto, una vez muerta, como también es un hongo saprótrofo (se alimentan de materia orgánica muerta de origen vegetal)”.

No diferencia si la planta está en un espacio cerrado o al aire libre, pues una de las razones por las que sale se debe a que la presencia de un hongo que sale cuando hay altas temperaturas y humedad. De no tratarse a tiempo, cuando parece como una especie de pelusa, este hongo se concentra más y esparce tanto en el suelo como por el resto de la planta.

El oídio, como también se le conoce, prospera en ambientes húmedos y cálidos, especialmente cuando hay poca ventilación y las compañeras vegetales no reciben suficiente luz solar. Otros de los factores que contribuye a su aparición es el exceso de nitrógeno, que muchas veces está presente en el fertilizando.

Síntomas y cómo evitar que aparezca

“El primer síntoma aparece en hojas y tallos. Si detectas tallos marchitos o manchas marrones en hojas, pétalos o capullos, es probable que tu planta esté infectada. Otro indicador claro para reconocer el moho blanco es la aparición de masas algodonosas en los tallos o en el sustrato cercano y la presencia de esclerocios en las plantas y dentro de los tallos de las plantas”, detallaron en El club de las plantas.

Lo primero que debes hacer para que evitar que aparezca es mejora la circulación del aire, que estén bien espaciadas y que haya buena ventilación. También se debe tener un riego adecuado, evitando mojar las hojas al regar y procurar regar temprano en el día para que las hojas tengan tiempo de secarse. Asegúrate de que las plantas reciban suficiente luz solar directa.

Cómo eliminar el moho blanco sin dañar la planta

Es vital que la planta se ponga en cuarentena, porque las esporas del hongo pueden desplazarse grandes distancias y colonizar al resto. Luego hay que aplicarle un fungicida, que puedes comprar en el mercado prepararlo en casa. hay tres formas efectivas que te puede ayudar:

PUBLICIDAD

1. Leche: mezcla 1 parte de leche x 3 partes de agua. Vierte la solución en un vaporizador y fumiga generosamente.

2. Bicarbonato de sodio: Como los hongos tienen facilidad para vivir en un entorno ácido, como el bicarbotado sódico tiene un pH natural en torno a 8, es decir, un ph alcalino, actúa como veneno para los hongos. Mezcla una cucharada pequeña de bicarbonato sódico más una cucharada pequeña de jabón natural neutro más un litro de agua.

3. Bicarbonato de Potasio: Mezcla una cucharada pequeña de bicarbonato de potasio más una cucharada pequeña de jabón natural neutro más un litro de agua. También puedes utilizar aceite de Neem, ajo, vinagre o canela.