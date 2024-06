“La Prosperidad no es solo financiera, es intelectual, física y espiritual”: Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador

Conocimos a Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador, y compartimos un diálogo enriquecedor para hablar sobre su impresionante carrera y su valiosa labor en esta organización.

Actualmente, a través del WEF en nuestro país, Catalina crea espacios que ofrecen conocimientos para mujeres líderes y emprendedoras. Este proyecto, con su cuarta edición en Ecuador y la Edición No. 129 a nivel mundial, busca proporcionar una plataforma inclusiva y colaborativa donde mujeres de todas las culturas y orígenes puedan conectarse, compartir conocimientos, inspirarse mutuamente y desarrollar sus habilidades de liderazgo y emprendimiento.

Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

Conseguir igualdad de género en nuestra sociedad tomará 300 años al ritmo actual

Cuando le preguntamos a Catalina sobre los desafíos que enfrentan como organización, mencionó principalmente la desigualdad salarial y las barreras sociales. Además, señaló que, según las Naciones Unidas, tardaríamos 300 años en conseguir igualdad de género. Sin embargo, comentó: “A nivel numérico, los desafíos son enormes, pero hay uno más grande: los estereotipos, la misoginia y el patriarcado que impiden que nuestra cultura evolucione”.

Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

Sus logros

Catalina ha recibido reconocimientos a escala internacional como Mujer Icono creando un mundo mejor para todos – India, Personaje Ilustre – Colombia, Mujer Excepcional y de Excelencia – Egipto, Mujer Influyente del Año – Washington D.C., Mujer del Año – Ecuador, WAW Honorary Award – Reino Unido, Reconocimiento Especial por la Contribución a la Comunidad del Sur de Florida – Miami, Top 100 Women Awards de América Latina y el Caribe – Perú, Embajadora de Turismo y Negocios Quito – Ecuador, Líder Trascendiendo – México y gracias a su liderazgo, Ecuador ha sido parte del Women Economic Forum desde 2021. “Como líderes, tenemos la responsabilidad de inspirar a otras personas,” señaló.

Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

Yo soy orgullosa de ser ecuatoriana y ser mujer y haber nacido en el país donde nacen y crecen las rosas más hermosas que se exportan al mundo. ¡Creo firmemente en el potencial que cada uno tiene para lograr grandes cosas!

Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

Además, nos contó de una mujer en especial que ha sido su inspiración durante años, “mi mayor inspiración es Harbeen Arora,” dice, refiriéndose a la fundadora del Women Economic Forum, la admira por su capacidad de unir a 150 países en un solo propósito, ella está dentro de las 100 personas mas emblemáticas del mundo al ser la impulsora de la inclusión de la mujer en la económica desde India formando una red de 1 millón de mujeres.

Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

“El cambio es una oportunidad para transformarse y crecer”

Decidimos ir más allá y conocer a Catalina no solo como CEO de una importante organización, sino como la madre y esposa que está detrás. Aunque muchas veces trabaja más de 16 horas diarias, tiene espacios familiares que ama y disfruta.

Le apasiona también ser mamá y esposa. Entre risas, recordó cuando su hija cumplió años y decidió hacer tacos para celebrar junto a sus amigos, quienes le dijeron que debería abrir su propia taquería. Son esos momentos pequeños pero significativos los que le llenan el corazón. La profesional reconoció que su madre, hermana e hija han sido su fuerza para poder alcanzar sus metas.

Catalina Cajías, CEO del Women Economic Forum Ecuador Foto: cortesía

Nos reveló también que ama salir de viaje con su familia y, cuando no viaja, se refugia en uno de sus lugares favoritos: el centro histórico de Quito, “me van a encontrar siempre compartiendo atardeceres , cúpulas o lugares bellos del centro histórico.”

¿Qué le dirías a tu “yo” del pasado?

Finalmente, Catalina de forma emotiva señaló: “gracias porque hoy somos una sola , somos un equipo, confía en ti misma y no tengas miedo de soñar en grande. La vida te traerá desafíos, pero también muchas oportunidades. Mantén siempre la curiosidad y el amor por aprender. Recuerda que eres fuerte y valiosa, y que cada paso que des te llevará a donde deseas estar. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer o apague tu luz, porque puedes lograr con tu voluntad todo lo que te propongas,” concluyó dejando un mensaje de inspiración y valentía no solo sí misma sino para todas las mujeres que buscan su propio camino.

