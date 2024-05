Mónica Fistrovic: La mujer que conquista alturas y rompe barreras en LATAM Ecuador

En un panorama empresarial donde la diversidad y la inclusión son cada vez más vitales, Mónica Fistrovic emerge como un ejemplo vivo de determinación, liderazgo y superación.

PUBLICIDAD

Esta ejecutiva peruana, madre y ahora CEO de LATAM Ecuador, ha demostrado que los límites no existen cuando se trata de alcanzar los sueños.

LATAM Nueva Mujer

Desde su reciente nombramiento como presidenta del capítulo ecuatoriano del 30% Club, Mónica Fistrovic continúa pavimentando el camino hacia la igualdad de género en los niveles directivos y de toma de decisiones. Este club, una iniciativa global, busca promover la presencia de mujeres en roles ejecutivos, un objetivo que resuena profundamente en el corazón de Fistrovic y que refleja su compromiso con la equidad y la justicia en el ámbito laboral.

Recomendados

“Está demostrado que hay mejores resultados financieros cuando las mujeres participan de las decisiones, además que hay mayor innovación”, acota.

Archivo - A320 de Latam Airlines. AIRBUS - Archivo

Fistrovic no solo destaca por su posición como líder empresarial, sino también por su pasión por promover la diversidad y la inclusión en su entorno. Desde su cargo en LATAM Ecuador, ha liderado iniciativas para revalorizar la cultura local, destacando la comida ecuatoriana y promoviendo la participación de mujeres como la reconocida Chef Caro Sánchez en proyectos innovadores.

Además de su labor como ejecutiva, Mónica Fistrovic se ha destacado por su compromiso con el desarrollo sostenible y el empoderamiento femenino. Su participación en el 30 % Club no solo busca impulsar la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, sino también inspirar a otras a seguir sus pasos y contribuir al cambio social desde dentro de las organizaciones.

LATAM - Voos internacionais - Passagens (Ivan Alvarado/REUTERS)

Uno de los pilares de su éxito es la coordinación estructurada. “Yo siempre digo que lo primero es la organización. Y parece como una frase súper cliché pero es tarde del día domingo, yo organizo mi agenda y sé cómo se viene esta semana. Esta semana estoy acá, mañana viajo los Ángeles, el viernes viajo Guayaquil y el sábado tengo que viajar a Lima. ¿Y entonces cuando uno ve la agenda dice oye, cómo lo logras con familia y con hijos? Pero yo creo que la organización ahí es bien importante y con un soporte también que me permite hacerlo”.

El enfoque de Fistrovic va más allá de su desempeño profesional; también se refleja en su estilo de vida activo y comprometido con la naturaleza. Amante del trekking y el senderismo, encuentra en la naturaleza ecuatoriana una fuente de inspiración y energía que alimenta su espíritu emprendedor y su determinación para enfrentar nuevos desafíos.

El Boeing 787 Dreamliner de Latam.

“Me encanta estar ocupada, me encanta tener una vida súper activa y llena de retos, desafíos, viajes y creo que eso me llena, llena mi vida y me hace feliz. Entonces cuando uno lo hace así, yo creo que los temas y las semanas se logran y se concluyen de la mejor manera”, acota.

Como madre y líder empresarial, Mónica Fistrovic equilibra con habilidad sus responsabilidades familiares y profesionales. Su capacidad para organizar su agenda y su compromiso con su familia son un testimonio de su determinación para sobresalir en todos los aspectos de su vida.

Archivo - Avión de Latam Airlines LATAM AIRLINES GROUP - Archivo (Chad Slattery/Europa Press)

A través de su trabajo y su ejemplo, Mónica se ha convertido en un referente para las mujeres en el mundo empresarial latinoamericano. Su visión de un futuro más igualitario y justo impulsa su labor diaria y la posiciona como una figura inspiradora y catalizadora del cambio en la región.

En un mundo empresarial donde los roles de liderazgo siguen siendo predominantemente masculinos, la líder de Latam Ecuador es un símbolo de progreso y transformación. Su dedicación, su compromiso y su visión la convierten en una voz indispensable en la lucha por la igualdad de género y en un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de mujeres líderes.