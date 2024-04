¿Por qué la Generación Z es menos feliz al resto? Nuevo estudio muestra una preocupante situación

Se pensaba que las nuevas generaciones iban a traer una bocanada de aire fresco a todo lo ocurrido en el siglo pasado. En un nuevo estudio se demuestra que una de las generaciones que tiene más futuro como es la Generación Z es menos feliz al resto, pero, ¿a qué se debe?

En una encuesta realizada por Gallup en colaboración con la Fundación Walton en Estados Unidos, recopiló datos de más de 2.000 estadounidenses de la generación Z (de 12 a 26 años). Es una de una serie de cuatro encuestas sobre la generación Z, indicó el autor de la encuesta, Zach Hrynowski, investigador principal de Gallup.

Así ha cambiado el ambiente laboral con la Generación Z, ¿por qué deberías acoplarte?

¿A qué se debe?

Dos factores estaban fuertemente correlacionados con la felicidad de la generación Z: cuánto tiempo tenían para dormir y relajarse los fines de semana, y aún más importante era su sentido de propósito, fue lo que indicó el investigador.

Recomendados

La felicidad fue más predicha por la sensación de despertarse cada día y sentir que el trabajo o la escuela son interesantes e importantes, dijo Hrynowski.

Se considera el interface definitivo entre los seres humanos y el ordenador. Foto: Getty Images

La salud mental debe ser una prioridad

En el pasado se media el éxito en relación a los logros profesionales y personales que puedas tener. Estos pueden ser a nivel laborales, a nivel de parejas o de estudios.

Con el tiempo la medición del éxito ha ido cambiando hasta tal punto que se busca el perfeccionismo y esto se puede deber a las redes sociales y a la tecnología en general.

El observar perfiles en redes sociales de personas que han logrado un éxito desmesurado, hace que los seguidores de este contenido busquen cumplir un sueño que no está al alcance de todos y no se debe a una cuestión de poder o no poder, se debe a una cuestión de estar en el momento correcto y en el lugar correcto.